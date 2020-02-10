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10/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５８億人幣，買騰訊建行沽新東方阿里

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地新型冠狀病毒仍在持續，周一北京及上海亦實施「小區封
閉管理」，進入「封城」狀態。同時，內地新增感染人數略減慢，有份帶動Ａ股先低後高，但港
股走勢偏軟，恆指低開３１２點報２７０９２，曾插３５９點低見２７０４４，之後跌幅收窄，
收市仍然企穩於１００天線（２７１１１）上方，全日收報２７２４１點，跌１６２點或
０﹒５９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５８﹒１５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最多的依次是
新東方在綫（０１７９７）、阿里健康（００２４１）、金山軟件（０３８８８）。
　　主板成交１０７７﹒５５億元上升８﹒４％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交
２１％。

＊騰訊企穩４００元，北水續狂掃貨＊

　　新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情未明，多間內地企業再延長復工時間，騰訊行政微信公號通
知，原定２月１７日返回辦公室的日期再延遲一周至２４日。騰訊收跌近０﹒５％，險守４００
元大關。不過仍然是北水的「愛股」，淨買入１３﹒９１億元。
　　內銀股偏軟，建行跌０﹒６３％，報６﹒２８元，惟北水繼續力撐，淨買入１０﹒３１億元
。　
　　匯證最新發表研究報告，將美團點評目標價由１３８元削近９％至１２６元，維持「買入」
評級。美團點評挫近６％，報９５﹒８元。北水同樣狂掃貨，淨買入４﹒２億元。　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　１３．９１　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１０．３１　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　　４．２０　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　　３．７７　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　　３．０３　
　
　　淨沽出最多港股：
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　　－０．５９　
　　阿里健康　（００２４１）　　　　　－０．３８　
　　金山軟件　（０３８８８）　　　　　－０．２３　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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