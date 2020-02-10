【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５８億人幣，買騰訊建行沽新東方阿里

《經濟通通訊社１０日專訊》內地新型冠狀病毒仍在持續，周一北京及上海亦實施「小區封

閉管理」，進入「封城」狀態。同時，內地新增感染人數略減慢，有份帶動Ａ股先低後高，但港

股走勢偏軟，恆指低開３１２點報２７０９２，曾插３５９點低見２７０４４，之後跌幅收窄，

收市仍然企穩於１００天線（２７１１１）上方，全日收報２７２４１點，跌１６２點或

０﹒５９％。

按額度計算，北水全日淨流入５８﹒１５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控

股（００７００）、建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最多的依次是

新東方在綫（０１７９７）、阿里健康（００２４１）、金山軟件（０３８８８）。

主板成交１０７７﹒５５億元上升８﹒４％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交

２１％。



＊騰訊企穩４００元，北水續狂掃貨＊



新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情未明，多間內地企業再延長復工時間，騰訊行政微信公號通

知，原定２月１７日返回辦公室的日期再延遲一周至２４日。騰訊收跌近０﹒５％，險守４００

元大關。不過仍然是北水的「愛股」，淨買入１３﹒９１億元。

內銀股偏軟，建行跌０﹒６３％，報６﹒２８元，惟北水繼續力撐，淨買入１０﹒３１億元

。

匯證最新發表研究報告，將美團點評目標價由１３８元削近９％至１２６元，維持「買入」

評級。美團點評挫近６％，報９５﹒８元。北水同樣狂掃貨，淨買入４﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） １３．９１

建設銀行（００９３９） １０．３１

美團點評（０３６９０） ４．２０

小米集團（０１８１０） ３．７７

中國銀行（０３９８８） ３．０３



淨沽出最多港股：

新東方在綫（０１７９７） －０．５９

阿里健康 （００２４１） －０．３８

金山軟件 （０３８８８） －０．２３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

