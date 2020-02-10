  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2020 17:09

《美元走勢－羅明立》關注鮑威爾會否重提加息，美匯短線高位整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８７　　　１０９﹒５４　　　１０９﹒７７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９５８　　　１﹒０９４０　　　１﹒０９４３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９０９　　　１﹒２８８１　　　１﹒２８８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７８３　　　０﹒９７５６　　　０﹒９７７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７１　　　７﹒７６２５　　　７﹒７６５６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１月份非農業新增職位為２２﹒５萬份，遠高於分析師預期的１６萬份，
主要受私人部門職位激增２０﹒６萬份帶動，惟製造業職位則續減少１﹒２萬份。同期，受就業
人口上升影響，當地失業率略回升至３﹒６％，不及市場預期及前值的３﹒５％。至於平均時薪
按年增長則回升至３﹒１％，略高於市場預期及前值的３％。美國就業數據強勁，進一步降低市
場對美聯儲年內需要減息的預期，美元升至四個月高位。
　　美聯儲主席鮑威爾將於本周二、三（１１、１２日）發表演說，由於美國經濟表現強勁，投
資者關注鮑威爾會否重提加息，不過中國新型肺炎疫情打擊商品價格及全球經貿增長，因此白宮
經濟顧問庫德洛認為聯儲局應該進取地減息，估計短線美匯指數於高位整固。
　　加拿大１月份失業率輕微回落至５﹒５％，優於預期及前值的５﹒６％。同期，新增職位共
３﹒４５萬份，亦高於市場預期的１﹒５萬份。不過，１月份工資增長按月放緩至０﹒３％，按
年升幅亦由前值的４﹒４％降至３﹒８％。就業數據理想，支持加拿大央行繼續保持利率不變，
有助加元匯率回穩，料短線美元兌加元將於１﹒３２００至１﹒３３６０整固。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９００　　　１﹒１０５０　　　１﹒１０８５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３３０　　　１﹒３２００　　　１﹒３３８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
生財有道10/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：港視只宜短線部署不高追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金