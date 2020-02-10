《美元走勢－羅明立》關注鮑威爾會否重提加息，美匯短線高位整固

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８７ １０９﹒５４ １０９﹒７７

歐元╱美元 １﹒０９５８ １﹒０９４０ １﹒０９４３

英鎊╱美元 １﹒２９０９ １﹒２８８１ １﹒２８８１

美元╱瑞郎 ０﹒９７８３ ０﹒９７５６ ０﹒９７７５

美元╱港元 ７﹒７６７１ ７﹒７６２５ ７﹒７６５６

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《美元走勢》美國１月份非農業新增職位為２２﹒５萬份，遠高於分析師預期的１６萬份，

主要受私人部門職位激增２０﹒６萬份帶動，惟製造業職位則續減少１﹒２萬份。同期，受就業

人口上升影響，當地失業率略回升至３﹒６％，不及市場預期及前值的３﹒５％。至於平均時薪

按年增長則回升至３﹒１％，略高於市場預期及前值的３％。美國就業數據強勁，進一步降低市

場對美聯儲年內需要減息的預期，美元升至四個月高位。

美聯儲主席鮑威爾將於本周二、三（１１、１２日）發表演說，由於美國經濟表現強勁，投

資者關注鮑威爾會否重提加息，不過中國新型肺炎疫情打擊商品價格及全球經貿增長，因此白宮

經濟顧問庫德洛認為聯儲局應該進取地減息，估計短線美匯指數於高位整固。

加拿大１月份失業率輕微回落至５﹒５％，優於預期及前值的５﹒６％。同期，新增職位共

３﹒４５萬份，亦高於市場預期的１﹒５萬份。不過，１月份工資增長按月放緩至０﹒３％，按

年升幅亦由前值的４﹒４％降至３﹒８％。就業數據理想，支持加拿大央行繼續保持利率不變，

有助加元匯率回穩，料短線美元兌加元將於１﹒３２００至１﹒３３６０整固。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９００ １﹒１０５０ １﹒１０８５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３３０ １﹒３２００ １﹒３３８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

