隨著港府向所有由內地抵港或抵港前１４天內到過內地的人士實行強制１４天檢疫，及本港
確診個案愈來愈多，當局目前使用的３間檢疫中心（隔離營）已達高容量，預計下周將需使用深
水埗饒宗頤文化館翠雅山房作第４個檢疫中心，並考慮新增更多中心，包括將入伙公屋火炭駿洋
邨等。
另多區的指定診所亦將投入服務，但有關安排引起周邊居民強烈不滿，包括沙田、大埔、西
貢及將軍澳，並暴發警民衝突，警方要施放胡椒噴劑驅散人群，至昨晚（９日）警方仍在截查有
關市民。《香港經濟日報》（ｚｚ）
10/02/2020 08:53
【武漢肺炎】不滿設檢疫中心指定診所，火炭西貢爆發警民衝突
隨著港府向所有由內地抵港或抵港前１４天內到過內地的人士實行強制１４天檢疫，及本港
確診個案愈來愈多，當局目前使用的３間檢疫中心（隔離營）已達高容量，預計下周將需使用深
水埗饒宗頤文化館翠雅山房作第４個檢疫中心，並考慮新增更多中心，包括將入伙公屋火炭駿洋
邨等。
另多區的指定診所亦將投入服務，但有關安排引起周邊居民強烈不滿，包括沙田、大埔、西
貢及將軍澳，並暴發警民衝突，警方要施放胡椒噴劑驅散人群，至昨晚（９日）警方仍在截查有
關市民。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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