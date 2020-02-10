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10/02/2020 08:54

【武漢肺炎】科枝園徵用初創廠房，下月起日製１０萬口罩

　　香港口罩嚴重短缺，政府早前要求一家科枝園公司加快增加口罩生產。本地初創綠芝園
（Ｆａｒｍ６６）創辦人兼行政總裁譚嗣籇透露，科枝園徵用了其公司在大埔工業村部分廠房，
設立四條無塵區口罩生產線，預計每日生產１０萬個口罩。
　　譚嗣籇接受查詢時表示，據知生產線是全自動化，機器或會由越南及內地引入。現時科枝園
工程人員已在廠房作前期準備，包括更改生產線及電錶位置，預計３月初可投產。
《香港經濟日報》

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