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即市新聞

10/02/2020 19:10

《再戰明天》鮑威爾在眾院發表貨幣政策，美國公布職位空缺

　　《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），聯儲局主席鮑威爾在眾議院發表貨幣政策報
告，美國公布１２月ＪＯＬＴＳ職位空缺。

＊聯儲局主席鮑威爾在眾議院發表貨幣政策報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：３５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼出席英國上議院
經濟事務委員會聽證會，就金融穩定和脫歐等議題回答質詢，這是他下個月離任前的最後一次在
上議院露面。
　　１０：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德向歐洲議會提交歐洲央行２０１８年度報告，並做介
紹性陳述。１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾向眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告
發表證詞。
　　８：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫在德國經濟委員會年度金融會議上發言。
　　明日，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）貨幣和資本市場部副主任納塔盧奇、花旗集團董事總經
理兼全球首席分析師Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ａｎｎ參加圓桌會議。

＊美國公布１２月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊

　　明日，日股假期休市。
　　在數據方面，明午５：３０ｐｍ，英國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒４％下滑至
持平；年率料由１﹒１％收縮至０﹒８％。
　　明晚１１：００ｐｍ，美國公布１２月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由６８０萬上升至６８５萬


＊奧思集團開股東會＊

　　在本港，明日，奧思集團（０１１６１）開股東會，裕華能源（０２７２８）開股東特別大
會。（ｈｏ）

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