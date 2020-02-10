《再戰明天》鮑威爾在眾院發表貨幣政策，美國公布職位空缺

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），聯儲局主席鮑威爾在眾議院發表貨幣政策報

告，美國公布１２月ＪＯＬＴＳ職位空缺。



＊聯儲局主席鮑威爾在眾議院發表貨幣政策報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：３５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼出席英國上議院

經濟事務委員會聽證會，就金融穩定和脫歐等議題回答質詢，這是他下個月離任前的最後一次在

上議院露面。

１０：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德向歐洲議會提交歐洲央行２０１８年度報告，並做介

紹性陳述。１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾向眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告

發表證詞。

８：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫在德國經濟委員會年度金融會議上發言。

明日，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）貨幣和資本市場部副主任納塔盧奇、花旗集團董事總經

理兼全球首席分析師Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ａｎｎ參加圓桌會議。



＊美國公布１２月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊



明日，日股假期休市。

在數據方面，明午５：３０ｐｍ，英國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒４％下滑至

持平；年率料由１﹒１％收縮至０﹒８％。

明晚１１：００ｐｍ，美國公布１２月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由６８０萬上升至６８５萬

。



＊奧思集團開股東會＊



在本港，明日，奧思集團（０１１６１）開股東會，裕華能源（０２７２８）開股東特別大

會。（ｈｏ）

