【預算前瞻】會計師公會料政府赤字１８１億，紓困預算將特事特辦

《經濟通通訊社１０日專訊》新一份財政預算案將於本月底公布，財政司司長陳茂波早前明

言下年度財政盈餘難復去年的千億水平，而香港會計師公會更預期２０１９╱２０年度將錄得財

政赤字約１８１億元，遠差於政府估計的財政盈餘約１８３億元，而財政儲備將減至逾１﹒１５

萬億元。

該會會長江智蛟預計，去年香港經濟增長按年下跌１﹒２％，為香港自金融危機後首次出現

跌幅，同時亦陷入技術性衰退危機。儘管香港現時財政儲備仍達逾１﹒１５萬億元，惟環球經濟

均處於低增長期，加上修例風波引起的社會事件及新型肺炎等，亦重挫香港的旅遊業、餐飲業及

零售業，認為負面因素仍未完全反映出來，預料本港今年經濟將面臨大挑戰。

公會就４大方面進行建議，包括建議政府全面檢討香港稅制、為初創企業及中小企提供稅務

抵免及補助計劃、提供每年最高１０萬元房租扣稅額，以及考慮引入「污染者自付」原則的環保

稅項措施等。

公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮稱，香港目前財政盈餘充裕，加上有其他投資儲備，

相信有足夠的財力做得更多以支持企業。事實上在疫情未開始前政府已推出４５億元利民緩困措

施，支援餐飲及旅遊業等，而上星期亦公布１００億元抗疫基金，估計今年政府會在紓困預算上

會「特事特辦」，彈性處理。（ｙｗ）

