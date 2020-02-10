【預算前瞻】會計師公會倡薪俸稅寬減上限升至３萬，提供房租扣稅

《經濟通通訊社１０日專訊》香港會計師公會發表２０２０至２年稅務政策及財政預算案建

議，以「齊心建未來」為題，提出１３項措施建議。公會認為本港除了稅制需作全面檢討，更要

為初創及新興經濟企業提供有利的營商環境，並為中產階層及有需要人士提供額外支援。



＊倡薪俸稅等寬減上限提升至３萬，提供房租扣稅＊



公會建議政府加強對中產人士及未合資格獲得任何政府資助的低收入人士的支援，將薪俸稅

、以個人入息課稅方式評稅的人士以及利得稅的寬減上限提升至３萬港元，同時應考慮向１８歲

及以上非納稅且沒有任何物業的人士給予現金補貼，令俗稱的「Ｎ無人士」受惠。另外，建議當

中部分可以購物券形式發放，從而幫助因近月社會氣氛緊張及最近冠狀病毒爆發而經營困難的

行業。

有見樓價高昂，公會認為政府應深入考慮提供房租扣稅額，每年上限為１０萬元，給予沒有

自置物業而在私人市場租屋（及僱主給予的租金津貼不足１０萬元）的本港居民。



＊引入稅務虧損轉回機制，紓緩企業現金流壓力＊



照顧僱員及本地企業方面，公會指，鑑於經濟有下滑趨勢，預料未來數月各行業（例如零售

及餐飲）不少公司要逼於結業，建議政府檢視破產欠薪保障基金款項的上限，讓僱員一旦被裁減

能應付基本所需。

就企業東主方面，政府應考慮引入稅務虧損轉回機制（即將虧損抵扣過往稅款），以幫助紓

緩企業於經濟衰退時所面臨的現金流壓力。公會亦建議政府考慮為投資初創企業的公司提供集團

稅務虧損抵免，讓初創業務的稅務虧損由集團內其他有盈利的業務分擔。這亦是退稅以外可助企

業減輕現金流壓力的方法。

公會建議改善對研發活動的資助及支持，激勵市場發展更多專利及其他本港知識產權，考慮

為符合若干條件的初創公司提供現金補助和股本融資。另外，目前政府為初創公司及中小型企業

提供的資助計劃共有６０多項，政府應整合優化這些計劃，成立中央統籌團隊或以一站式服務來

評估申請，並為申請人建議最適當的優惠計劃申請方式。

公會又認為，政府應以「污染者自付」原則，探討在本港實施更多稅務及非稅務措施的可能

性。稅務措施方面，例如引入排放稅，而非稅務方面可向選擇採用節能及低排放產品的公司提供

現金補貼等。（ｂｉ）

