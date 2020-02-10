【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成，用家執平貨時機？

《經濟通通訊社１０日專訊》新型肺炎疫情持續擴散，令本港樓市雪上加霜，去年底發展商

爭相開盤的「景況」早已不復見，二手樓亦連環錄劈價成交。其中，早前接獲確診個案的紅磡黃

埔花園劈價逾「一球」，而港島藍籌盤鰂魚涌太古城減價後成交價更低過銀行估值。

在疫情打擊下，近期發展商均減慢新盤推售步伐，只有恆地（０００１２）旗下西半山羅便

臣道新盤ＴＨＥ ＲＩＣＨＭＯＮＤ於上周六（８日）進行次輪銷售，推售１５伙，雖然項目此

前只接獲３０票，但最終全數沽清。



＊美聯：後市走勢仍受制於疫情及經濟，樓價料有下調壓力＊



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情及經濟不明朗等因素影響，令部分準買家入市步

伐放緩，但恆地新盤銷情於即日沽清，個別二手減價盤亦不乏承接，可見市場仍見一定剛性需求

。不過，二手後市走勢仍受制於疫情及經濟環境，相信樓價有下調壓力。

事實上，眼見樓市前景未明朗，二手市場接連錄劈價成交，在「減價盤」帶動下，亦吸引部

分用家趁機入市「執平貨」，刺激上周六及周日二手成交略有回升。據兩大地產代理中原地產及

美聯物業於過去周末（８至９日）的１０大屋苑成交統計，分別錄得７宗及８案成交，分別按周

增加１３３％及８０％。



＊黃埔花園劈１７０萬沽出，太古城成交價低於估值＊



其中，本港首個因肺炎疫症去世患者所居住的黃埔花園，據市場消息透露，１期１座高層４

房單位，實用面積７７７平方呎，原業主於去年１０月以１２３０萬元放售，最終以１０６０萬

元沽出，累積減價１７０萬元或近１４％，實用呎價約１﹒３６萬元。至於同樣有確診個案病人

居住的「疫情盤」馬鞍山天宇海，其中一個高層３房單位亦以低市價約７％，約９４８萬元獲承

接。另外，九龍灣德福花園有２房單位亦原本開價７５０萬元，最終大減１０５萬元至６４５萬

元成交。

除減價成交外，不少優質盤減價後的成交價更低於市價或銀行估值。太古城於上周六連錄２

個減價成交，其中東海閣３房海景單位，實用面積７２３平方呎，日前以１４４８萬元易手，較

銀行估價普遍低逾百萬元。



＊１月藍籌屋苑成交創４個月新低＊



值得注意是，中原地產最新數據顯示，１月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得１４３

宗，總值１１﹒７１億元，分別按月下跌５﹒３％及５﹒９％，不但是連續兩個月下調，其宗數

及金額更是創自去年９月後以來的４個月新低。

１月份有４個屋苑的買賣登記宗數較去年１２月錄跌幅，當中以鴨脷洲海怡半島的宗數跌幅

最多，１月僅錄得１４宗，按月跌３３﹒３％，其次為嘉湖山莊，按月下跌２０﹒６％。不過，

美孚新邨、麗港城、鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花村及藍田匯景花園則錄得升幅，其中以匯景花園

宗數升勢最勁，按月升１倍。（ｙｗ）

