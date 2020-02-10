【武漢肺炎】永明金融推出第二輪「新型冠狀病毒感染」新措施

《經濟通通訊社１０日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，永明金融宣布，推出第二輪
新措施，協助客戶應對疫情，提供更大支援。
公司指，指定康健保障計劃的客戶如在１月２４日至４月３０期間，因確診「新型冠狀病毒
感染」而需住院，其下年度保費仍然可享有無索償折扣。同時客戶在投保時，若須應公司要求進
行任何醫療檢查、化驗或提交醫生報告，相關的醫療檢查、化驗及醫生報告費用由永明金融負擔
。（ｓｋ）
|生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
|生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
|中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
|興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
|FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
|生財有道10/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：港視只宜短線部署不高追
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰