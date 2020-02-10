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10/02/2020 17:42

【武漢肺炎】永明金融推出第二輪「新型冠狀病毒感染」新措施

　　《經濟通通訊社１０日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，永明金融宣布，推出第二輪
新措施，協助客戶應對疫情，提供更大支援。
　　公司指，指定康健保障計劃的客戶如在１月２４日至４月３０期間，因確診「新型冠狀病毒
感染」而需住院，其下年度保費仍然可享有無索償折扣。同時客戶在投保時，若須應公司要求進
行任何醫療檢查、化驗或提交醫生報告，相關的醫療檢查、化驗及醫生報告費用由永明金融負擔
。（ｓｋ）

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