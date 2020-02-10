《小傳日記》馬交難再撐，賭仔又自嘆；出口佬跌傷，缸友又惆悵！

《小傳日記》神州疫情真係令人擔心，而家上海、北京都攻陷埋，同日一齊宣佈封城，最新

全國感情人數已經突破四萬人，死亡人數達９０８人，亞洲股市今日都死氣沉沉，連帶魚缸今日

低都開逾三百點，並且貼近二萬七關口，雖然跌幅之後慢慢收窄，但似乎都唔多醒神咁，出口股

同賭股走勢疲弱，而馬交佬同食品佬依然潛水，但由於近期市民「盲搶紙」，連帶恆安

（０１０４４）急升半成，重係今日最佳藍戰士。最終恆指２７２４１點，跌１６２點或逾半巴

仙，主板成交１０７７﹒５５億銀升逾８巴仙。國企指數報１０６５４點，跌５０點或近半巴仙

。

內地Ａ場仍能維持升幅，上證收報２８９０點，升１４點或逾半成；深證收報１０７２８點

，升１１６點或逾１巴仙。兩市合共成交８８５８億銀人民幣。

大隻藍戰士今日都微微潛水，唯獨大象（００００５）升逾半巴仙，報５８﹒１銀；生發發

（００３８８）挫近１巴仙，報２６８﹒４銀；ＱＱ（００７００）都跌近半巴仙，報

４００﹒６銀；中移動（００９４１）跪低逾半巴仙，報６６﹒８５銀；ＡＩＡ（０１２９９）

潛逾１巴仙，報７９﹒１５銀。



＊賭仔閉翳銀娛跌到散，藥佬風騷借勢落鑊炒＊



呢期馬交佬真係跌到一仆一碌，停業十四日不在講，就算開返都好，神州而家都封曬關，班

賭仔想賭都無得賭啦！真係學鄭君綿唱返句：「食更青，頂肚癮，揾菜頭。」銀河娛樂

（０００２７）跌近３巴仙，報５３﹒２５銀；新濠國際（００２００）挫近２巴仙，報

１７﹒１銀；澳博控股（００８８０）潛逾２巴仙，報８﹒９７銀；永利馬交（０１１２８）跪

低近２巴仙，報１７﹒１２銀；金沙中國（０１９２８）挫近２巴仙，報３８﹒２５銀；美高梅

（０２２８２）跌近２巴仙，報１１﹒１４銀。

藥佬呢期輪住上，特別係醫療同線上服務結合嘅公司，因為唔使見面就可以醫病啊嘛！阿里

健康（００２４１）有花旗唱好，股價飆一成三，報１３﹒６６銀；康哲藥業（００８６７）升

逾１巴仙，報１０﹒３４銀；三生製藥（０１５３０）漲逾２巴仙，報１０﹒９銀；聯邦制藥

（０３９３３）抽高逾１巴仙，報５﹒５４銀。但部分大隻藥佬就隨市下跌，石藥

（０１０９３）挫近２巴仙，報１９﹒０６銀；國藥（０１０９９）跪低近２巴仙，報２６銀。



＊人搶我又搶紙品佬急漲，供應鏈受阻出口佬無助＊



神州疫情持續，市民恐慌到唔只搶口罩，連帶紙巾、個人用品甚至女性用品都搶埋一份。紙

業股繼續走高，恆安國際（０１０４４）飆近半成，報６４﹒３銀，係全日表現最好嘅藍戰士；

維達（０３３３１）重申神州工廠將會喺今個星期復工，跳起逾４巴仙，報２０﹒８銀。人仔偏

軟，理文造紙（０２３１４）軟近１巴仙，報５﹒５８銀；玖龍紙業（０２６８９）跌近２巴仙

，報７﹒４３銀。

雖然唔少神州企業早前都預期今個星期可以復工，但由於國內城市實施越來越嚴嘅封城措施

，真正全面復工嘅日期仍係未知之數，恐怕影響全球供應鏈，出口佬亦嚇到腳軟。申洲國際

（０２３１３）撻低逾４巴仙，報１０４銀，係包尾藍戰士；敏實（００４２５）跌逾２巴仙，

報２４﹒８５銀；創科實業（００６６９）走低近２巴仙，報６５﹒３銀；敏華（０１９９９）

挫近３巴仙，報５﹒７８銀。



＊復工有障礙手機佬無奈，疫情釀封城美團外賣停＊



有傳富士康喺神州多個廠房仲未獲得當地政府批准復工，而就算復工都係階段式咁復工，仲

未係全面復工。孖屐都憂慮，企業復工嘅時間越遲，手機出貨嘅進度將大幅被拖慢。手機設備佬

今日都頭耷耷，富智康（０２０３８）挫逾２巴仙，報１﹒２９銀；瑞聲科技（０２０１８）軟

唔夠半巴仙，報５８﹒０５元；舜宇光學（０２３８２）倒升近１巴仙，報１２７﹒３銀；高偉

電子（０１４１５）撻低逾３巴仙，報２銀；丘鈦科技（０１４７８）跌近１巴仙，報

１１﹒０８銀。

新經濟股今日走兩極，近排一直炒開健康醫療兼聽日放榜嘅平安好醫生（０１８３３）跳高

逾８巴仙，報７９﹒４５銀；匯證憂慮美團（０３６９０）外賣業務受疫情影響，因為今日封城

嘅北京有近九成餐廳未能營業，削其近一成目標價，美團急回近６巴仙，報９５﹒８銀；阿里巴

巴（０９９８８）亦隨孖屐走低逾１巴仙，報２１２﹒６銀。同程藝龍（００７８０）跌近４巴

仙，報１０﹒８４銀；小米（０１８１０）微升近１巴仙，報１２﹒９６銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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