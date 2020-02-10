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即市新聞

10/02/2020 10:16

【武漢肺炎】景順：肺炎蔓延，中港股短線波動

　　新冠肺炎疫情不斷擴散，中港股市大幅波動，景順認為，疫情仍處於蔓延時期，中港股市短
線料繼續波動，但相信疫情風險仍可受控，隨宏觀經濟及企業盈利逐步改善，對亞洲特別是中港
股市保持樂觀取態。
　　景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭接受專訪時表示，中港非常關注新型肺炎的
疫情發展，行動也很迅速，相信疫情的風險可控，港股目前估值仍具吸引力，惟建議待疫情有穩
定跡象後，才增加配置。

＊籲長線勿沽貨，低吸優質ＡＨ股＊

　　趙耀庭指，香港經歷去年的社會事件後，正逐漸走出困局，去年１０月起看到資金陸續回流
，中美簽訂首階段協議後，部分原本靜觀其變的資金亦逐步「回歸」，雖然疫情爆發加劇大市波
動性，但疫情只是短期事件，並未影響中國長期經濟基本面，中港股市在宏觀因素支持下，前景
仍然樂觀。
　　他建議，長線投資者現階段不應拋售股票，應繼續採取多元化投資策略，趁低吸納優質Ａ股
及Ｈ股；短線投資者則宜專注波動性較低的投資組合，降低風險資產比重。
　　受疫情影響，市傳百度等在美國上市的中概股回港上市的步伐或會推遲。趙耀庭認為，赴美
上市是不少中資企業的夢想，不僅可以提高公司至國際層面，在美國募集資金也更容易，因此中
概股即使「回歸」，也會保留美國的上市地位。

＊看好５Ｇ主題，受惠產品升級潮＊

　　他續稱，由於香港是最大的離岸人民幣中心，不少中資企業均在港設有投資及融資平台，所
以香港市場對這些中概股來說仍然十分重要，但除非中美關係急速惡化，否則中資企業不會放棄
在美國上市的機會。
　　美股牛市已延續多年，趙耀庭稱，美國今年經濟有少許回調跡象，要密切留意各項領先經濟
指標，但基於美股的估值偏高，除非聯儲局今年再減息，或中美簽訂第二階段協議，中港股市的
值博率比美股更高。
　　板塊方面，趙耀庭指，５Ｇ是主要投資主題之一，「很久出現沒有大規模的產品升級」，相
信隨５Ｇ手機於下半年陸續推出，由此衍生的手機服務、數據中心均是焦點，相信手機設備股及
電訊股會受惠，同時機械人（ｒｏｂｏｔｉｃ）、人工智能（Ａ﹒Ｉ﹒）等科技研發也是投資重
點，醫療保健股也是投資趨勢。《香港經濟日報》

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