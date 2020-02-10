【武漢肺炎】全國確診突破４萬宗９０８人死，超沙士全球死亡人數

《經濟通通訊社１０日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情在周末延續擴散，９日全國再新增

確診病例３０６２宗，其中湖北省佔２６１８宗；全國累計確診病例更突破４萬宗，再增９７人

死，累計死亡病例達９０８宗，超過當年沙士全球錄７７４人死亡。

國家衛健委最新公布，截至９日，收到全國３１個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報

告確診新型冠狀病毒肺炎病例錄４０１７１宗，９０８人死；現有確診病例３５９８２宗（其中

重症病例６４８４宗），累計治癒出院病例３２８１宗，現有疑似病例２３５８９宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例合共６４宗，其中香港繼續領先，增至３６宗，澳門繼續

維持１０宗，台灣１８宗。



＊單日新增確診病例３０６２宗，安徽２人死＊



單計２月９日，新增確診病例３０６２宗，其中湖北省佔２６１８宗，新增重症病例２９６

宗；新增死亡病例９７宗，湖北佔９１宗，安徽２宗，黑龍江、江西、海南、甘肅各１宗；新增

治癒出院病例６３２宗，湖北省佔３５６宗；新增疑似病例４００８宗。



＊國務院：統一簡稱「新冠肺炎」＊



此外，國務院聯防聯控機制發言人表示，新型冠狀病毒感染的肺炎，已經統一稱謂為「新型

冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文簡稱為「ＮＣＰ」。（ａｃ）

