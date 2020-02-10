【武漢肺炎】野村下調今年ＭＳＣＩ亞洲指數目標至７２０點

《經濟通通訊社１０日專訊》野村發表研究報告指，鑑於中國在全球經濟的重要角色，武漢

新型冠狀病毒肺炎的爆發或對中國今年第一季經濟增長造成重大影響，並會擴展至全球經濟增長

。即使第二季產品需求可能會增加，但一些服務需求會受打擊。因此，該行下調今年ＭＳＣＩ亞

洲（日本除外）指數的盈利預測２個百分點至１０％，指數目標由７３０點降至７２０點。

野村已將中國首季經濟增長預測由之前的５﹒８％調低至３﹒８％，預料第二季將反彈至６

﹒４％，全年經濟增長達５﹒６％。至於除日本外的亞洲市場，該行預計今年經濟增長５％，但

仍對今年亞洲股市持積極態度。經濟增長減慢，或反映出央行及政府更大的政策推動力，以保持

經濟穩定性，相信貨幣及財政措施支持仍然充足。

另外，該行又指，即使疫情的新聞及新增個案似乎有所放緩，但企業收益及經濟下行或會導

致近期股市疲弱。只要疫情的擔憂仍存在，北亞股市都難以超越印度股市，但認為有關趨勢僅屬

短暫，不太可能會持續。（ｓｋ）



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