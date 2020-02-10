  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2020 11:34

【武漢肺炎】野村下調今年ＭＳＣＩ亞洲指數目標至７２０點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》野村發表研究報告指，鑑於中國在全球經濟的重要角色，武漢
新型冠狀病毒肺炎的爆發或對中國今年第一季經濟增長造成重大影響，並會擴展至全球經濟增長
。即使第二季產品需求可能會增加，但一些服務需求會受打擊。因此，該行下調今年ＭＳＣＩ亞
洲（日本除外）指數的盈利預測２個百分點至１０％，指數目標由７３０點降至７２０點。
　　野村已將中國首季經濟增長預測由之前的５﹒８％調低至３﹒８％，預料第二季將反彈至６
﹒４％，全年經濟增長達５﹒６％。至於除日本外的亞洲市場，該行預計今年經濟增長５％，但
仍對今年亞洲股市持積極態度。經濟增長減慢，或反映出央行及政府更大的政策推動力，以保持
經濟穩定性，相信貨幣及財政措施支持仍然充足。
　　另外，該行又指，即使疫情的新聞及新增個案似乎有所放緩，但企業收益及經濟下行或會導
致近期股市疲弱。只要疫情的擔憂仍存在，北亞股市都難以超越印度股市，但認為有關趨勢僅屬
短暫，不太可能會持續。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】全國確診突破4萬宗908人死 超沙士全球死亡人數
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】財爺料疫情對經濟打擊超沙士 失業率或升越3.3%
國際動態10/02/2020
星爆社區傳播 確診增至43宗 10患者均無遊華
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金