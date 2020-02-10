武漢肺炎疫情持續利淡，港股全日收跌１６２點報２７２４１點



《經濟通通訊社１０日專訊》美股上周五（７日）結束四連升，中國國家衞健委公布，昨日

新型冠狀病毒累計宗數增加至４﹒０２萬宗，死亡人數升至９０８名，數目已正式超越沙士的

７７４人。今早港股底開３１２點，報２７０９２點。隨後，中國公布１月ＣＰＩ（消費者物價

指數）升５﹒４％高過預期，並創８年高，恆指半日最高見２７３１４點，跌８９點。不過，隨

後恆指跌幅擴大，濠賭、進出口相關板塊續挫，惟隨後內房股、騰訊（００７００）、港交所

（００３８８）等重磅股企穩，恆指最終收報２７２４１點，跌１６２點或０﹒５９％，主板成

交１０７７﹒５５億元上升８﹒４％。國指收報１０６５４，跌５０點或０﹒４７％。

重磅股相對企穩，匯控（００００５）微升０﹒５２％，報５８﹒１元；中移動

（００９４１）滑０﹒６７％，報６６﹒８５元；港交所軟０﹒８１％，報２６８﹒４元；友邦

（０１２９９）跌１﹒３１％，報７９﹒１５元。

Ａ股兩市午後調頭向上，上證綜指收報２８９０點，升１４點或０﹒５１％，深證成指收報

１０７２８點，升１１６點或１﹒１％，兩市總成交８８５７﹒９４億元人民幣跌４﹒７１％。



＊美團遭匯證下調目標價近９％，收穿１００元關＊



武漢肺炎疫情持續擴散，線上醫療板塊及部分藥股繼續受捧，花旗發表報告指，就阿里健康

（００２４１）早前公布將向母公司阿里巴巴（０９９８８）收購Ａｌｉ ＪＫ ＺＮＳ

Ｌｔｄ全部股權，令阿里旗下所有藥物產品業務完全注入阿里健康。預期阿里健康新收購業務於

２０２０年至２０２２年收入及純利可按年各增長３０％及２５％，該股收漲１３﹒０８％，報

１３﹒６６。中國中藥（００５７０）子公司受托生產助醫治新型肺炎症狀藥物透解祛瘟顆粒，

中國中藥亦升６﹒１３％，報４﹒５元。平安好醫生（０１８３３）彈８﹒１％，報７９﹒４５

元；金斯瑞（０１５４８）跌１﹒８９％，報１８﹒７元。中生製藥（０１１７７）微升

０﹒１８％，報１１﹒２６元。石藥（０１０９３）跌１﹒８５％，報１９﹒０６元。

美團點評（０３６９０）被匯豐證券下調目標價，由１３８元下調８﹒７％至１２６元，維

持買入評級。該股收跌５﹒９９％，穿１００元水平報９５﹒８元。其他新經濟股亦受累向下，

阿里巴巴（０９９８８）走低１﹒３％，報２１２﹒６元；閱文（００７７２）滑０﹒４２％，

報３５﹒１５元；網龍（００７７７）跌１﹒８１％，報２７﹒１５元。

上海市近日提出綜合政策舉措支持企業抗擊疫情，相關貸款利率參照同期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）至少減２５個點子，內銀股偏軟。建行（００９３９）跌０﹒６３％，報６﹒２８元

；中信行（００９９８）平收，報４﹒２元；農行（０１２８８）滑０﹒９７％，報３﹒０５元

；工行（０１３９８）走低０﹒７３％，報５﹒４２元。



＊鮑威爾或評估疫情對美經濟影響，出口板塊波動＊



外媒消息指，富士康鄭州廠已接獲政府復工許可，至於深圳廠復工進程則仍在協調中。早前

亦有報道指復工應是階段式復工，而非全面。市場恐影響手機供應鏈，手機設備股一度急挫，午

後稍有收復，舜宇光學（０２３８２）微升０﹒７１％，報１２７﹒３元；瑞聲（０２０１８）

軟０﹒０９％，報５８﹒０５元；高偉電子（０１４１５）走低３﹒３８％，報２元；通達集團

（００６９８）跌１﹒１％，報０﹒９元。

其他進出口股同樣受制，申洲（０２３１３）挫４﹒１５％報１０４元，為全日表現最差藍

籌；德昌電機（００１７９）微升０﹒１１％，報１９元；敏實（００４２５）挫２﹒１７％，

報２４﹒８５元；創科實業（００６６９）走低１﹒７３％，報６５﹒３元。投資者要注意的是

，美聯儲主席鮑威爾將分別在周二與周三出席國會眾議院與參議院委員會作證。他或會評估武漢

肺炎疫情對於美國經濟及對貨幣政策的衝擊，有機會令上述兩個板塊股份大幅波動。

中國江蘇省常州市排查武漢肺炎確診個案時，發現一名確診患者，曾於上月到海底撈

（０６８６２）分店聚餐，同檯的５人中已有２人確診，連鎖餐廳股遭受打擊，海底撈收挫

４﹒８４％，報３０﹒５元；九毛九（０９９２２）所有門店續停業，跌３﹒２７％，報

８﹒５９元；呷哺呷哺（００５２０）挫７﹒０５％，報７﹒９１元。香港昨日單日有１０宗確

診個案，當中有９人早前在觀塘打邊爐而集體感染，本地餐飲股同樣捱沽，大快活

１７﹒２８元；翠華（０１３１４）跌２﹒４４％，報０﹒４元。（ｎｓ）

