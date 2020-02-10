《每周華語－黃溢華》音樂、市場、產業、創新與科技

《每周華語》２０１５年２月７日（星期六），即五年前，日本「Ｒ八」大師福田輝久來港

獻技，「Ｒ八」是一種木管樂器，乃中日兩國自古已有的樂器。傳入日本，此一以竹製的

「Ｒ八」音樂樂器，在日本落地生根，成為日本古文化之一；且今天仍是十分之盛行，「Ｒ八」

可視為日本音樂國藝之一種。據福田輝久指，他認為「Ｒ八」乃中亞牧羊人趕羊所用，自中亞傳

入中國，再傳入日本。



音樂乃人類的共同語言。今天人類不同的種族已可暢順溝通；人類有很多本能，其中有自身

的音樂、文化與音樂工具。音樂因為科技，「存放」產品╱產業使音樂可以互相長期交流。美德

等發明家把美妙的音樂、歌唱「存放」在不同的「媒介」。今天因為有互聯網等的「網上」科技

，我們可以更為了解、享受別人╱前人的音樂作品。人有七情六欲，音樂正好把我們的一切思想

表達。作曲家美妙地把音樂工具善用，利用音樂的節奏，表達自己的感情。很久以前，民間有音

樂，一千幾百年前，音樂仍是權貴、高層人士的專享常活動、節目。不少音樂巨著，著名作曲家

，都有「資金」支持，好讓他們專心譜寫不同的音樂，作曲家很多很多，今天中外的音樂成果非

常多，但仍須要聰明的天才音樂家╱歌唱家去演譯。中國有很多古代琴譜，很多音樂工具，而外

國、歐美日等地的音樂種類甚多，幸好一百年前左右，「存放」音樂演譯作品已更為現代化、普

及化。磁帶單聲道，立體聲成為可能，有電腦亦使「數碼化」成為可能，使音樂可以保留、享用

。



「黑膠碟」乃眾多音樂產品╱媒介之一，它存在了７０年有多。因為有ＣＤ及「上線」「串

流」產品╱平台，有一段期間「黑膠碟」差不多消失了。但不少一流的中外表演，因為種種原因

，又或演譯者、指揮家已逝世，作品只有「黑膠碟」保留下來，而並未有夠大的市場吸引，轉化

為ＣＤ又或在「網上」平台播放。有趣的是，近十多廿年，市場再對「黑膠碟」出現日大的需求

。前蘇聯的東歐國家，例如匈牙利及波蘭等國家，音樂文化底子深厚；捷克、羅馬利亞以至德國

與奧地利都是美妙音樂的發源地。因為１９５０╱１９９０年代幾十年的冷戰，音樂表演產品的

「出入口」也非一件易事。不少東歐的「黑膠碟」乃精品，但並無出口亦因為時間的流逝，不少

都給人遺忘了。今天再無冷戰，幾十年前的東歐作品演譯產品╱「黑膠碟」已可以在消費市場購

買。中外音樂作品極多，幾十年的冷戰思維，亦使音樂相向流動多了阻力甚而無從接觸，且東歐

各國自身的音樂產品更不易出口，今天「黑膠碟」市場不太熱，但近十多年，又再成為一消費潮

流。其中內地不少音樂發燒友，對音樂要求是追回「黑膠碟」的年代。亦因為種種原因，

１９５０╱１９９０年代內地產的「黑膠碟」也有很大的需求。有老友話「黑膠碟」音質根本不

差，甚而比ＣＤ等現代產品質素更好。筆者並非專家，無認識。但市場日漸旺起來乃事實。更有

趣的是，即使音質「較差」，消費者仍不停止追尋「黑膠碟」。可見消費市場，不一定因為有科

技平台而全面消失。市場學學者或許可以這一「黑膠碟」市場的重生，作專研多些了解人的消費

模式。今天以科研、科技為主打推出消費產品、平台，又無「ＡＩ」可能失去消費者的垂青，但

更多更大的市場依然存在，但市場商家可能無多加發掘及研究再三開發╱重啟罷了！



今天東歐多個音樂重鎮的國家，仍有生產「黑膠碟」，各國幾十年前的產品仍可在網上╱市

場購得。有一些即使已「ＣＤ」化、「平台」「串流」化的音樂產品，因為「黑膠碟」產量很少

又或保存仍好的已極少，不少產品之價格甚為驚人！這些產品已可視為「活」「音樂古董」了！



音樂無國界，音樂乃人類共同的語言。今天「黑膠碟」的市場升溫現象，不只是一市場現象

。更重要的啟示是，當我們趕往追上科技快車，亦不要忘記科技╱科研不是唯一的市場本源。



「Ｒ八」、「黑膠碟」市場，相關企業╱產品的「價值」（內在值）遠不及科技企業吸引人

們的「眼睛」。２０１９年１２月，美國電動車企業Ｔｅｓｌａ每股收４１４﹒７０美元，上周

高見９６８美元！一個月多一些，在「好」消息之下，股價升了一倍，即升了「１﹒１４倍」。

但自９６８美元，卻急回下１７巴仙至７３４美元。有分析認為，Ｔｅｓｌａ今年底可升見

１０００美元云云，估計２０２４年企業盈利升見１５００億美元，真的嗎？！又以「Ｐ╱Ｅ」

２５倍假設，市值３６００億美元，即每可升見２０００美元。科技股可「狂炒」，不是「Ｐ╱

Ｅ」，而是「Ｐ╱Ｆ」：「Ｆａｎｔａｓｙ」也。音樂巨企市值相對很細，但音樂卻是永恆的。

《資深市場人士 黃溢華》

