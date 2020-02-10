《鍾之日記》京滬半封城，通脹升破５，Ａ場仍強升



《鍾之日記》２月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地新冠肺炎疫情沒見頂，９日全國再新增確診病例３０６２宗，其中湖北省佔２６１８宗

；全國累計確診病例更突破４萬宗，再增９７人死，累計死亡病例達９０８宗，超過當年沙士全

球錄７７４人死亡。

目前除湖北省外，全國其他３０個省份均已部署安排企業復工復產，不過疫情控制和經濟發

展成為地方政府的兩難抉擇，今早北京、上海均相繼宣布「半封城」，提出小區封閉式管理措施

，連同早前已實施的廣州、深圳，一線城市均為防外地人返城帶來的疫情危機設下防線，換言之

，要正常復工復產難度極大。中信證券直言，內地實現完全復工或延至３月初前後。

肺炎疫情沒降溫，鍾南山領銜的「中國２０１９年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」最新研究

更發現，新冠肺炎的中位潛伏期為３天，最長可達２４天。

香江魚缸低開３１２點，恆指最終收報２７２４１點，跌１６２點或０﹒５９％，主板成交

１０７７﹒５５億元，比上周五（７日）多８﹒４％。



＊Ａ場五連升，交投仍旺＊



國家統計局公布，１月ＣＰＩ同比上漲５﹒４％，超過市場預期的４﹒９％，為２０１１年

１０月以來逾８年最高。肺炎疫情的發源地及重災區－－湖北省，１月ＣＰＩ環比漲１﹒５％，

同比上漲５﹒５％，漲幅與全國大體相當。國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指出，１月

ＣＰＩ漲幅比上月擴大０﹒９個百分點，其中既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與

去年春節錯月、去年對比基數較低的因素。

分析認為，１月ＣＰＩ大概率達到峰值，春節過後的２月物價有回落的可能，ＣＰＩ中最主

要的豬肉價格現在看處於緩慢回落的過程；不過疫情的發展，有可能對物價回落產生一定的對衝

，漲幅持續回落的拐點可能到二季度甚至三季度才能看到。

１月ＰＰＩ同比由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒１％，為７個月首次回升，環比持平，統

計局認為ＰＰＩ回升主要受價格翹尾影響。去年年底以來工業運行已顯現回暖跡象，與之相應的

是１月ＰＰＩ同比由負轉正，但肺炎疫情爆發，工業企業延遲開工，補庫存過程被干擾，對企業

信心亦有衝擊，ＰＰＩ回暖勢頭將暫時中斷，很可能在未來兩月繼續掉頭向下。

滬深股市今日多數時間偏軟，滬綜指窄幅波動，但在尾盤再度出現抽升情況，全日收升

０﹒５１％，報３４１５﹒２點，實現五連升。交投仍旺，兩市全日成交８８５８億元人民幣。



＊親友打邊爐染肺炎，九毛九續停業捱沽＊



本港爆發最大宗家庭聚集而感染新型冠狀病毒的個案，涉及９宗確診個案，他們一行１９人

涉年初二（１月２４月）於觀塘的「Ｐａｒｔｙ Ｒｏｏｍ」打邊爐後感染。本港累計確診個案

一日內由２６宗，急增１０宗至３６宗。

首宗個案涉及一名２４歲男子，過往健康良好，上周六（８日）到律敦治醫院急症室求醫並

確診新型冠狀病毒呈陽性反應。其正於東區醫院留醫的９１歲外婆亦確診感染。衞生防護中心昨

日追蹤到另外８宗確診個案，涉及３個家庭群組，全為首宗個案的家庭成員及親人。

上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的武漢肺炎病毒傳播途徑，

包括氣溶膠傳播。有專家指，打邊爐和桑拿浴，都是氣溶膠播毒的高危活動。

中大呼吸系統講座教授許樹昌表示，打邊爐本身沒有問題，熱力能殺菌及病毒。但一班人圍

著坐，近距離緊密接觸，很容易透過飛沫受感染，絕對跟蒸氣或煙霧無關。他同時呼籲，近期盡

量避免去人多擠迫的地方或進行群體活動。

親友聚餐變成高危活動，首當其衝絕對係餐飲股。九毛九（０９９２２）公布，為持續加強

對病毒的防控工作，所有門店包括自營及特許經營門店暫時停業的時間將會進一步延長。九毛九

挫３﹒３％。

而主營火鍋店的海底撈（０６８６２）和呷哺呷哺（００５２０）分別收挫４﹒８％及

７﹒１％。火鍋底料生產商頤海國際 （０１５７９）亦跌２﹒７％。



＊魔童又贏一仗，港視苦等時機終修正果＊



香港電視（０１１３７）今早公布１月份營運數據，全月訂單總商品交易為３﹒３８億元，

按年升４９﹒６％，按月升２４﹒７％。該集團認為，業務量的增加可能因為２０１９年的增長

要改變至網上購物平台包括ＨＫＴＶｍａｌｌ，並增加於網上平台購物的頻率。在反修例運動徹

底改變了香港市民的消費習慣後，本港又爆發了新型冠狀病毒肺炎疫情，為香港電視開拓了一片

藍海。香港電視全日價升２６﹒１８％，報６﹒７元，截至今日收市，香港電視總市值達到５５

億元，終於超越ＴＶＢ（００５１１）總市值５３﹒４４億元。

對本港政治生態不熟悉的讀者，可能不會理解為何一家網購公司會叫香港電視。事實上香港

電視的靈魂人物、人稱「魔童」的王維基一度想進軍電視圈，對撼ＴＶＢ，並已拍攝了多部劇集

，但當時行政長官梁振英的團隊否決了香港電視的發牌申請，王維基感失意但不失望，將香港電

視轉型作網購，業務表現一路平平，沒想到會在多年後這樣意外的方式爆紅。

參考兩家新競爭免費電視台香港開電視及Ｖｉｕ ＴＶ的表現，香港電視放棄電視業務很可

能是個明智的決定。本港廣播事務管理局思維落後，在傳統媒體的夕陽時期才願意增發廣播牌照

，事實上如今大多數年輕觀眾都少接觸傳統電視台，他們更傾向於通過ＯＴＴ服務觀看電視節目

，相比起網絡媒體的超高彈性，免費電視台的經營成本太高，且有大量的條條框框限制，已經再

不合時宜。而最諷刺的是，深陷經營困難的ＴＶＢ如今也要轉型，開始經營自家網購平台，但暫

時未見好成績。



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