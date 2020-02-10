  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2020 08:43

【抗疫維穩】國務院八舉措推動安全有序復工復產

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制周六（８日）發布《關
於切實加強疫情科學防控，有序做好企業復工復產工作的通知》，提出八項舉措推動安全有序復
工復產。
　　具體包括，一是要推動錯峰返程返崗，統籌制定分類分批復工復產方案，疫情防控、能源供
應、交通物流、城鄉運行、醫用物資和食品等生活必需品生產、飼料生產、市場流通銷售等涉及
重要國計民生的領域，要立即推動復工復產，重大工程和重點項目員工要及時返崗、盡早開工。
　　二要做好交通運輸組織保障，鐵路、民航等要統籌運力做好重點群體運輸，並切實降低疫情
傳播風險。
　　三要提升核酸檢測等快速篩查能力並擴大覆蓋範圍，提高篩查速度。
　　四要加強重點人群隔離和病例收治。
　　五要指導企業認真落實各項防疫要求，各企業要認真做好復工前及生產過程中檢測篩查、通
勤保障、個體防護等疫情防控工作。
　　六要加快推進全產業鏈協調運行，建立重點企業派駐聯絡員制度，及時協調解決機器、用工
、資金不足等問題，抓好原輔料、重要零部件等穩供保障。
　　七要全面抓好安全生產和社會穩定，做好防疫物資、倉儲物流、運輸配送等重點企業重大安
全風險隱患排查。
　　八要努力滿足公共服務崗位防護需求，通過多種方式切實降低企業負擔。（ｌｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/02/2020
星爆社區傳播 確診增至43宗 10患者均無遊華
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員400人 並要求員工放無薪假兩周
生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾80班航班
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金