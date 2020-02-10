【抗疫維穩】國務院八舉措推動安全有序復工復產

《經濟通通訊社１０日專訊》國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制周六（８日）發布《關

於切實加強疫情科學防控，有序做好企業復工復產工作的通知》，提出八項舉措推動安全有序復

工復產。

具體包括，一是要推動錯峰返程返崗，統籌制定分類分批復工復產方案，疫情防控、能源供

應、交通物流、城鄉運行、醫用物資和食品等生活必需品生產、飼料生產、市場流通銷售等涉及

重要國計民生的領域，要立即推動復工復產，重大工程和重點項目員工要及時返崗、盡早開工。

二要做好交通運輸組織保障，鐵路、民航等要統籌運力做好重點群體運輸，並切實降低疫情

傳播風險。

三要提升核酸檢測等快速篩查能力並擴大覆蓋範圍，提高篩查速度。

四要加強重點人群隔離和病例收治。

五要指導企業認真落實各項防疫要求，各企業要認真做好復工前及生產過程中檢測篩查、通

勤保障、個體防護等疫情防控工作。

六要加快推進全產業鏈協調運行，建立重點企業派駐聯絡員制度，及時協調解決機器、用工

、資金不足等問題，抓好原輔料、重要零部件等穩供保障。

七要全面抓好安全生產和社會穩定，做好防疫物資、倉儲物流、運輸配送等重點企業重大安

全風險隱患排查。

八要努力滿足公共服務崗位防護需求，通過多種方式切實降低企業負擔。（ｌｃ）

