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即市新聞

10/02/2020 08:43

【抗疫維穩】首批專項再貸款今起發放，精準投向重點防疫企業

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人行副行長劉國強９日在全國強化疫情防控重點保障企業資金
支持電視電話會議上透露，人民銀行將於２月１０日發放首批專項再貸款。他表示，專項再貸款
發放採取「先貸後借」的報銷制，即銀行先向重點企業發放符合要求的貸款，再向人行請領再貸
款資金，保證資金投向更為精準。考慮到疫情防控任務緊急，２月人行按周向銀行發放專項再貸
款。
　　人行明確此次再貸款發放的對象包括９間全國性銀行和１０個重點省市地方法人銀行，包括
國開行、進出口銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、
中國郵政儲蓄銀行。１０個重點省市包括湖北、浙江、廣東、河南、湖南、安徽、重慶、江西、
北京、上海，每個省市人民銀行省級分支機構選擇轄內不超過３家地方法人銀行。
　　專項再貸款資金投向的重點企業包括兩類：一是全國性重點企業，由發改委、工信部確定全
國性重點企業名單，人行將名單轉發至全國性銀行；二是地方重點企業，由重點省市的省級政府
確定地方性重點企業名單，報發改委、工信部備案，由人行轉發至相關分支行執行。
　　劉國強又強調，人行嚴格規定專項再貸款資金用途，必須運用於重點企業防控疫情需要的生
產經營活動，不得用於重點企業的一般性資金需求。資金封閉使用。
　　他同時要求，金融機構要快速審核，快速發放貸款，在拿到企業名單之後，原則上１天，最
長２天，要將貸款發放到位。（ｌｃ）

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