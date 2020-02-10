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即市新聞

10/02/2020 09:33

【抗疫維穩】上海出台２８條免租減稅措施幫扶中小企業

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市周六（８日）出台《上海全力防控
疫情，支持企業平穩健康發展的若干政策措施》，提出減免企業房租等２８條綜合政策舉措支持
企業抗擊疫情，切實減輕企業負擔。據初步測算，此次２８條措施可為上海企業減輕負擔、降低
成本３００億元（人民幣．下同）以上。
　　在減免企業房租方面，《政策措施》提出，中小企業承租上海國企的經營性房產從事生產經
營活動的，先免收２個月租金；鼓勵大型商務樓宇、商場、園區等各類市場運營主體為實體經營
的承租戶減免租金。
　　在降低企業融資成本方面，《政策措施》鼓勵金融機構加大對抗疫和受疫情影響較大行業及
中小微企業的信貸投放，相關貸款利率參照同期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）至少減
２５個點子。同時，對流動資金困難的企業不抽貸、不斷貸、不壓貸，對受疫情影響較大行業通
過變更還款安排、延長還款期限、無還本續貸等方式，對到期還款困難企業予以支持，加快建立
線上續貸機制。加強融資擔保支持，２０２０年新增政策性融資擔保貸款比上年度增加３０億元
以上，對新申請中小微企業貸款的融資擔保費率降至每年０﹒５％。
　　上海市地方金融監管局副局長李軍稱，上海鼓勵開發性、政策性國有商業銀行的在滬分行和
地方法人銀行對企業提供優惠的貸款利率。按照國家規定，還將再給予一半的財政貼息
，確保這些企業的貸款利率低於１﹒６％。
　　在財政政策支持方面，《政策措施》提出，對重點防疫物資生產企業購置設備允許稅前一次
性扣除，對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅。對應急徵
用企業的技術改造給予５０％至８０％財政補貼。

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