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10/02/2020 08:06

【武漢肺炎】全國確診突破４萬宗９０８人死，超沙士全球死亡人數

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情在周末延續擴散，９日全國再新增
確診病例３０６２宗，其中湖北省佔２６１８宗；全國累計確診病例更突破４萬宗，再增９７人
死，累計死亡病例達９０８宗，超過當年沙士全球錄７７４人死亡。
　　國家衛健委最新公布，截至９日，收到全國３１個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報
告確診新型冠狀病毒肺炎病例錄４０１７１宗，９０８人死；現有確診病例３５９８２宗（其中
重症病例６４８４宗），累計治癒出院病例３２８１宗，現有疑似病例２３５８９宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例合共６４宗，其中香港繼續領先，增至３６宗，澳門繼續
維持１０宗，台灣１８宗。

＊單日新增確診病例３０６２宗，安徽２人死＊

　　單計２月９日，新增確診病例３０６２宗，其中湖北省佔２６１８宗，新增重症病例２９６
宗；新增死亡病例９７宗，湖北佔９１宗，安徽２宗，黑龍江、江西、海南、甘肅各１宗；新增
治癒出院病例６３２宗，湖北省佔３５６宗；新增疑似病例４００８宗。

＊國務院：統一簡稱「新冠肺炎」＊

　　此外，國務院聯防聯控機制發言人表示，新型冠狀病毒感染的肺炎，已經統一稱謂為「新型
冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文簡稱為「ＮＣＰ」。（ａｃ）

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