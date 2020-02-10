【武漢肺炎】廣東確診病例１１５１例，廣州深圳等實施封閉式管理

《經濟通通訊社１０日專訊》廣東衛健委公布，截至２月９日２４時，全省累計報告新冠肺

炎確診病例１１５１例。２月９日當天全省新增確診病例３１例。

新增確診病例中，廣州市９例、中山市５例、深圳市４例、惠州市３例、佛山市３例、珠海

市２例、江門市２例、東莞市２例、茂名市１例。另有疑似病例１６９例。有３１５８名密切接

觸者正在接受醫學觀察。

累計報告確診病例中，深圳市３６８例、廣州市３１３例、珠海市８５例、佛山市６８例、

東莞市６０例、中山市５６例、惠州市５０例、汕頭市２５例、湛江市２１例、江門市１９例、

肇慶市１４例、陽江市１３例、梅州市１３例、清遠市１０例、茂名市１０例、揭陽市７例、韶

關市６例、汕尾市５例、潮州市５例、河源市３例。男性５６５例，女性５８６例，年齡介於２

月齡－９０歲之間。

截至２月９日２４時，在院的１００７例確診病例中，輕型７８例，普通型７８８例，重型

１０１例，危重型４０例。新增出院１８例，累計出院１４３例。累計死亡１例。



＊深圳新增確診病例４例，多市實施封閉式管理＊



截至２月９日２４時，深圳累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例３６８例。２月９日

當天全市新增確診病例４例

累計報告確診病例中，男性１７６例、女性１９２例。按照病例管理地區劃分，南山區８３

例、福田區６８例、龍崗區６１例、寶安區５０例、龍華區３１例、羅湖區２９例、光明區１０

例、坪山區６例、鹽田區４例、大鵬新區２例、其他（指由機場、車站、碼頭、關口、路卡等直

接送往定點醫院的）２４例。目前，重症３５例、危重症１３例，無死亡病例，累計出院４６例

。３２２例確診病例均在深圳市第三人民醫院隔離治療。１１０４例密切接觸者正在接受醫學觀

察。

繼廣州宣布實施封閉居民社區管理後，深圳也發布相關通知，規定深圳社區小區１００％實

行圍合封閉式管理，並要求仍身處湖北的住戶暫時不要返回深圳。

鄰近的江門市和中山市也實行類似措施。中山日前發出通告，要求實行疫情管控「十嚴」措

施，當中包括，在道路交通、社區、小區、公共場所、出租屋、酒店公寓等領域實行「一律從嚴

」管控，對市內部分指定道路實行臨時管制，除已明確規定的車輛外，一律不得在管制路段通行

；公共場所管控一律從嚴。非涉及居民生活必需的公共場所、室內文化、娛樂等聚集場所、商舖

一律關閉。

江門市發布關於實行疫情管控「九個從嚴」措施的通告。當中要求從嚴管控各類聯合檢疫站

；近１４天有重點疫情發生地旅居史的人員，必須在抵達江門的１小時內報告；從疫情重點區域

或曾途經疫情重點區域的人員，必須嚴格居家隔離１４天。（ｅｗ）

