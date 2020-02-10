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10/02/2020 11:18

【武漢肺炎】北京確診３３７例，迎返京高峰實施嚴格小區封閉管理

　　《經濟通通訊社１０日專訊》北京截至２月９日２４時，累計確診病例３３７例。２月９日
當天新增１１例新冠肺炎確診病例。
　　即將迎來返京人員流動高峰，北京進一步嚴格封閉管理小區，發布十條通告，關閉社區內所
有非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所，小區內裝修裝飾等工程一律停止，居民亦必須
於公共場所戴口罩，盡量減少外出活動，亦應拒絕參與聚會和集體活動。
　　包括：嚴格居住小區（村）封閉式管理。進一步嚴格小區（村）封閉管理，在出入口設置檢
查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。無物業、無安保、開
放式小區由屬地街道（鄉鎮）負責落實封閉措施。社區（村）傳播疫情時，視情況對住宅單元樓
門、小區（村）等實行封閉式隔離。
　　嚴格核實登記小區（村）來往人員、車輛。外來人員和車輛原則上不得進入小區（村），情
況特殊確需進入的，由管理人員做好登記備案。快遞、外賣等人員送至小區（村）指定區域，由
客戶自行領取，設置指定區域應避免人群集聚。
　　人員抵京當天應及時向居住地所在社區（村）報告健康情況，並配合完成個人信息登記工作
。隱瞞、緩報、謊報有關信息或阻礙疫情防控工作人員履行職務的，依法依規追究責任。
（ｅｗ）

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