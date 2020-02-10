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10/02/2020 09:49

【人行操作】人行９０００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，為對沖公開市場逆回購到期等因素的影響，維
護銀行體系流動性合理充裕，今日開展９０００億元（人民幣．下同）逆回購操作
　　人行今日進行的７０００億元７天期逆回購及２０００億元１４天期逆回購，中標利率均與
上次持平，分別為２﹒４％和２﹒５５％。
　　公開市場今日有９０００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ａｃ）

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