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即市新聞

10/02/2020 08:43

【武漢肺炎】傳富士康多個廠區未獲政府同意復工，深圳指正在核查

　　《經濟通通訊社１０日專訊》有報道指深圳政府叫停鴻海今日的復工計劃，鴻海此前回應報
道稱，復工會依當地政府規定，並指出目前尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。外電引述消
息人士表示，富士康董事長指示，各地廠區復工須經過當地政府正式核准工，至今早鄭州、深圳
、昆山皆尚未收到政府批准復工的文件，但各廠已有數萬人員在廠內，隨時準備復工，但復工應
是小量分批有序的階段式復工，而非全面復工。
　　據日媒《日經亞洲評論》此前報道，鴻海集團旗下富士康深圳廠區原定今日復工，但深圳的
公共衛生專家已通知鴻海，經現場檢測後發現，其廠區面臨「冠狀病毒的高度感染風險」，因此
不適合復工，而鄭州廠區也已取消復工計劃。
　　深圳市龍華區工業和信息化局周日發布通報稱，網傳「富士康恢復生產的計劃被政府叫停」
為不實信息，由各部門組成的現場核查小組正就富士康集團在深圳的法人企業復產復工進行核查
，結果將及時向社會公布。不過通報又透露，富士康集團旗下三家法人企業上周四（６日）向該
局提交了企業復產復工備案表及疫情防控承諾書。
　　通報表示，現場核查小組要求富士康必須建立一套企業防控管理體系；員工一日須測量兩次
體溫；每日為每位員工準備至少一片口罩；必須安排一處隔離場所；必須每天進行至少一次衛生
消毒措施；必須儲備一批充足的防控物資等。（ｅｙ）

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