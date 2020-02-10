《經濟通通訊社１０日專訊》目前新型冠狀病毒肺炎疫情在全國各地形勢仍然險峻，但停工
停產的情況已經對中國經濟帶來深重的影響，復工還是不復工，已經成為地方政府的大難題。
騰訊（００７００）行政微信公眾號發布，為減少人員流動及聚集，原定下周一（１７日）
返回辦公室上班的日子再推遲一周，至２月２４日復工。
報道指，現時阿里巴巴 （０９９８８）、攜程等互聯網企業返回辦公地點時間待定，美團
點評（０３６９０）、百度（美：ＢＩＤＵ）等則繼續按原計劃，下周一返回辦公地點辦公。（
ｅｙ）
10/02/2020 09:11
【武漢肺炎】辦公室復工成兩難，騰訊再延後一周，阿里未有決定
《經濟通通訊社１０日專訊》目前新型冠狀病毒肺炎疫情在全國各地形勢仍然險峻，但停工
停產的情況已經對中國經濟帶來深重的影響，復工還是不復工，已經成為地方政府的大難題。
騰訊（００７００）行政微信公眾號發布，為減少人員流動及聚集，原定下周一（１７日）
返回辦公室上班的日子再推遲一周，至２月２４日復工。
報道指，現時阿里巴巴 （０９９８８）、攜程等互聯網企業返回辦公地點時間待定，美團
點評（０３６９０）、百度（美：ＢＩＤＵ）等則繼續按原計劃，下周一返回辦公地點辦公。（
ｅｙ）
|國際動態10/02/2020
星爆社區傳播 確診增至43宗 10患者均無遊華
|FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
|生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
|生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
|生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】傳香港航空擬裁員400人 並要求員工放無薪假兩周
|生財有道07/02/2020
【武漢肺炎】香港快運取消往返首爾及大阪等逾80班航班
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰