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10/02/2020 09:11

【武漢肺炎】辦公室復工成兩難，騰訊再延後一周，阿里未有決定

　　《經濟通通訊社１０日專訊》目前新型冠狀病毒肺炎疫情在全國各地形勢仍然險峻，但停工
停產的情況已經對中國經濟帶來深重的影響，復工還是不復工，已經成為地方政府的大難題。
　　騰訊（００７００）行政微信公眾號發布，為減少人員流動及聚集，原定下周一（１７日）
返回辦公室上班的日子再推遲一周，至２月２４日復工。
　　報道指，現時阿里巴巴　（０９９８８）、攜程等互聯網企業返回辦公地點時間待定，美團
點評（０３６９０）、百度（美：ＢＩＤＵ）等則繼續按原計劃，下周一返回辦公地點辦公。（
ｅｙ）

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