【武漢肺炎】傳富士康鄭州廠區已獲政府批准復工，深圳廠仍在協調

《經濟通通訊社１０日專訊》鴻海此前表示，會依當地政府規定復工，並指出目前尚未收到

任何客戶提早復工生產的要求。據外電引述最新消息指，富士康鄭州廠區已經接獲政府復工許可

。至於深圳、昆山廠區目前未收到政府批准復工的文件，消息指深圳廠區方面「正在協調中」。

鄭州廠區是富士康在內地產能最大的生產機器，全球有超過一半的ｉＰｈｏｎｅ都是從富士

康的鄭州代工廠出貨。

早前有報道指，富士康各廠已有數萬人員在廠內，隨時準備復工，但復工應是小量分批有序

的階段式復工，而非全面復工。（ｅｙ）

