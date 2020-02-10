【武漢肺炎】鍾南山新論文：個別潛伏期超過三周，死率約２﹒７％

《經濟通通訊社１０日專訊》由國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領銜

的「中國２０１９年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，９日在預印本網站ｍｅｄＲｘｉｖ上

發表（注：ｍｅｄＲｘｉｖ的論文均未經同行評審）。鍾南山等人對１０９９例（截至１月２９

日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性研究，這些病例來自全國３１個省╱市的５５２

家醫院。

研究發現，新冠肺炎的中位潛伏期為３天，最長可達２４天。同時，僅有１％左右的患者與

野生動物有過直接接觸，而超過３╱４的患者為武漢本地居民，或曾與來自武漢的人員接觸過。

這為新冠肺炎人傳人提供了進一步證據。除了飛沫傳播和直接接觸兩種途徑，研究人員還在一些

患者的糞便樣本，以及胃腸道、唾液或尿液、食道侵蝕出血部位中檢測到新冠病毒，因此衛生保

護應考慮到通過胃腸道分泌物的傳播。

和之前在《柳葉刀》上發表的兩項研究相比，基於更大的樣本量和在全國各地招募的病例，

最新研究得出的新冠肺炎病死率明顯變低（１﹒４％）。當計入廣東省的試點數據時，病死率更

低（０﹒８８％）。這是因為廣東採取了有效的預防措施，早隔離、早診斷和早治療可能共同促

進了廣東省新冠肺炎病死率的顯著下降。

論文指出，根據目前觀察的情況，新冠肺炎的病死率約為２﹒７％，且患者大多為中老年人

，病死率雖然比普通流感強，但遠比ＳＡＲＳ冠狀病毒、埃博拉病毒或Ｈ７Ｎ９流感病毒低。（

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