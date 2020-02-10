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10/02/2020 09:35

【聚焦數據】中國１月ＣＰＩ漲５﹒４％超預期，ＰＰＩ升０﹒１％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２０年１月份，全國居民消費價格同比
上漲５﹒４％，超過市場預期的４﹒９％，為２０１１年１０月以來最高。其中，城市上漲
５﹒１％，農村上漲６﹒３％；食品價格上漲２０﹒６％，非食品價格上漲１﹒６％；消費品價
格上漲７﹒７％，服務價格上漲１﹒５％。
　　１月份，全國居民消費價格環比上漲１﹒４％。其中，城市上漲１﹒４％，農村上漲
１﹒４％；食品價格上漲４﹒４％，非食品價格上漲０﹒６％；消費品價格上漲１﹒６％；服務
價格上漲１％。
　　２０２０年１月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲０﹒１％，環比持平；工業生產者購
進價格同比下降０﹒３％，環比上漲０﹒２％。

＊１月豬肉價同比漲１１６％，醫療保健漲２﹒３％＊

　　１月份，食品煙酒類價格同比上漲１５﹒２％，影響ＣＰＩ（居民消費價格指數）上漲約４
﹒５２個百分點。食品中，畜肉類價格上漲７６﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約３﹒３８個百分點，
其中豬肉價格上漲１１６％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒７６個百分點；鮮菜價格上漲
１７﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４５個百分點；水產品價格上漲３﹒８％，影響ＣＰＩ上漲
約０﹒０７個百分點；蛋類價格上漲２﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０２個百分點；糧食價格
上漲０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；鮮果價格下降５﹒０％，影響ＣＰＩ下降
約０﹒０９個百分點。
　　其他七大類價格同比全部上漲。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分
別上漲４﹒８％、２﹒３％和２﹒２％，交通和通信、衣著價格分別上漲０﹒９％和０﹒６％，
居住、生活用品及服務價格分別上漲０﹒５％和０﹒２％。（ｃｔ）

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