【聚焦數據】中國１月ＣＰＩ漲５﹒４％超預期，ＰＰＩ升０﹒１％

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２０年１月份，全國居民消費價格同比

上漲５﹒４％，超過市場預期的４﹒９％，為２０１１年１０月以來最高。其中，城市上漲

５﹒１％，農村上漲６﹒３％；食品價格上漲２０﹒６％，非食品價格上漲１﹒６％；消費品價

格上漲７﹒７％，服務價格上漲１﹒５％。

１月份，全國居民消費價格環比上漲１﹒４％。其中，城市上漲１﹒４％，農村上漲

１﹒４％；食品價格上漲４﹒４％，非食品價格上漲０﹒６％；消費品價格上漲１﹒６％；服務

價格上漲１％。

２０２０年１月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲０﹒１％，環比持平；工業生產者購

進價格同比下降０﹒３％，環比上漲０﹒２％。



＊１月豬肉價同比漲１１６％，醫療保健漲２﹒３％＊



１月份，食品煙酒類價格同比上漲１５﹒２％，影響ＣＰＩ（居民消費價格指數）上漲約４

﹒５２個百分點。食品中，畜肉類價格上漲７６﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約３﹒３８個百分點，

其中豬肉價格上漲１１６％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒７６個百分點；鮮菜價格上漲

１７﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４５個百分點；水產品價格上漲３﹒８％，影響ＣＰＩ上漲

約０﹒０７個百分點；蛋類價格上漲２﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０２個百分點；糧食價格

上漲０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；鮮果價格下降５﹒０％，影響ＣＰＩ下降

約０﹒０９個百分點。

其他七大類價格同比全部上漲。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分

別上漲４﹒８％、２﹒３％和２﹒２％，交通和通信、衣著價格分別上漲０﹒９％和０﹒６％，

居住、生活用品及服務價格分別上漲０﹒５％和０﹒２％。（ｃｔ）

