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10/02/2020 10:02

【數據解讀】１月ＰＰＩ為７個月首回升，統計局稱受價格翹尾影響

　　《經濟通通訊社１０日專訊》１月ＰＰＩ由上月下降０﹒５％轉為上漲０﹒１％，為７個月
首次回升。
　　國家統計局解讀指出，據測算，１月份０﹒１％的同比漲幅均為去年價格變動翹尾影響。１
月ＰＰＩ上漲０﹒１％。其中，生產資料價格下降０﹒４％，生活資料價格上漲１﹒３％。主要
行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲１７﹒５％，比上月擴大１１﹒７個百分點；
有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲２﹒４％，擴大１﹒３個百分點。由降轉漲的有石油、煤炭及
其他燃料加工業，上漲４﹒６％；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲０﹒７％。煤炭開採和洗選
業下降４﹒１％，降幅擴大０﹒５個百分點。化學原料和化學製品製造業下降４﹒３％，降幅收
窄０﹒９個百分點。
　　從環比看，全國ＰＰＩ連續兩個月持平。其中，生產資料和生活資料價格均持平。從調查的
４０個工業行業大類看，價格上漲的有１７個，下降的１８個，持平的５個。主要行業中，漲幅
擴大的有石油和天然氣開採業，上漲４﹒３％，比上月擴大０﹒５個百分點；石油、煤炭及其他
燃料加工業，上漲１﹒８％，擴大１﹒１個百分點。由漲轉降的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，
下降０﹒６％；非金屬礦物製品業，下降０﹒１％。降幅收窄的有煤炭開採和洗選業，下降０﹒
６％，收窄０﹒２個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降０﹒４％，收窄０﹒４個百分點
。有色金屬冶煉和壓延加工業由降轉漲，上漲０﹒６％。

＊１月食品生產者出產價格漲５﹒１％＊

　　１月，工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒８個
百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約０﹒２７個百分點。其中，採掘工業價格上漲４
﹒７％，原材料工業價格下降０﹒８％，加工工業價格下降０﹒６％。生活資料價格同比上漲１
﹒３％，漲幅與上月相同，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約０﹒３５個百分點。其中，食
品價格上漲５﹒１％，衣著價格下降０﹒３％，一般日用品價格持平，耐用消費品價格下降２﹒
３％。
　　工業生產者購進價格中，農副產品類價格上漲７％，建築材料及非金屬類價格上漲２﹒９％
，黑色金屬材料類價格上漲１﹒６％；化工原料類價格下降６﹒１％，有色金屬材料及電線類價
格下降０﹒７％，燃料動力類價格下降０﹒２％。工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比持
平。其中，採掘工業價格上漲０﹒８％，原材料工業價格上漲０﹒３％，加工工業價格下降０﹒
１％。生活資料價格環比持平。其中，食品和衣著價格均持平，一般日用品和耐用消費品價格均
下降０﹒１％。
　　工業生產者購進價格中，燃料動力類價格上漲１﹒０％，有色金屬材料及電線類價格上漲０
﹒４％，黑色金屬材料類、建築材料及非金屬類價格均上漲０﹒１％；農副產品類價格持平。（
ｗｌ）

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