【數據解讀】１月通脤逾８年高，統計局稱受春節及疫情等因素影響

《經濟通通訊社１０日專訊》今年１月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲５﹒４％，

超過市場預期的４﹒９％，為２０１１年１０月以來最高。

此次肺炎疫情的發源地及重災區－－湖北省，１月ＣＰＩ環比上漲１﹒５％，同比上漲

５﹒５％，漲幅與全國大體相當，反映了當地市場保供穩價工作在有關方面支持下取得積極成效

。



＊ＣＰＩ環比由平轉漲，同比漲幅擴大＊



國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指出，１月ＣＰＩ上漲５﹒４％，漲幅比上月擴大

０﹒９個百分點。同比漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月

、去年對比基數較低的因素。

其中，食品價格上漲２０﹒６％，漲幅擴大３﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約４﹒１個百

分點；非食品價格上漲１﹒６％，漲幅擴大０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒２９個百分

點。據測算，在１月份５﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為４個百分點，新漲

價影響約為１﹒４個百分點。

從環比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲１﹒４％，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎

疫情因素影響。其中，食品價格由上月下降０﹒４％轉為上漲４﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒９６個百分點；非食品價格上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上

漲約０﹒４３個百分點。非食品中，受春節前城市務工人員返鄉影響，部分服務價格上漲明顯，

其中美發髮、家政服務、車輛修理與保養價格分別上漲５﹒２％、４﹒７％和４﹒６％。受前期

成品油調價影響，汽油和柴油價格分別上漲２﹒７％和３％。（ｃｔ）

