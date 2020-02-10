  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2020 09:52

【數據解讀】１月通脤逾８年高，統計局稱受春節及疫情等因素影響

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今年１月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲５﹒４％，
超過市場預期的４﹒９％，為２０１１年１０月以來最高。
　　此次肺炎疫情的發源地及重災區－－湖北省，１月ＣＰＩ環比上漲１﹒５％，同比上漲
５﹒５％，漲幅與全國大體相當，反映了當地市場保供穩價工作在有關方面支持下取得積極成效


＊ＣＰＩ環比由平轉漲，同比漲幅擴大＊

　　國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指出，１月ＣＰＩ上漲５﹒４％，漲幅比上月擴大
０﹒９個百分點。同比漲幅擴大既有春節及新冠肺炎疫情影響的因素，也有今年與去年春節錯月
、去年對比基數較低的因素。
　　其中，食品價格上漲２０﹒６％，漲幅擴大３﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約４﹒１個百
分點；非食品價格上漲１﹒６％，漲幅擴大０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒２９個百分
點。據測算，在１月份５﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為４個百分點，新漲
價影響約為１﹒４個百分點。
　　從環比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲１﹒４％，主要是受春節及新型冠狀病毒感染的肺炎
疫情因素影響。其中，食品價格由上月下降０﹒４％轉為上漲４﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約
０﹒９６個百分點；非食品價格上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上
漲約０﹒４３個百分點。非食品中，受春節前城市務工人員返鄉影響，部分服務價格上漲明顯，
其中美發髮、家政服務、車輛修理與保養價格分別上漲５﹒２％、４﹒７％和４﹒６％。受前期
成品油調價影響，汽油和柴油價格分別上漲２﹒７％和３％。（ｃｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】全國確診突破4萬宗908人死 超沙士全球死亡人數
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】財爺料疫情對經濟打擊超沙士 失業率或升越3.3%
國際動態10/02/2020
星爆社區傳播 確診增至43宗 10患者均無遊華
FOCUS07/02/2020
【FOCUS】內地外貿開年勢跳水 咖啡豆油銅齊遭殃
生財有道07/02/2020
《嚟緊炒D乜》藍光嘉寶業務高增長估值便宜 憧憬追落後現價買入
生財有道07/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里健康11元可上車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金