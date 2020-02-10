《經濟通通訊社１０日專訊》清華金融與發展研究中心主任、人行貨幣政策委員會委員馬駿
日前在中國財富管理５０人論壇組織的「新冠疫情對中國經濟和市場的影響和應對之策」的一次
網絡視頻專題會議上表示，要建立疫情利益相關方的損失分擔機制，防止損失過度集中在中小微
企業。政府方面，要增加對受疫情嚴重衝擊的小微企業的稅收減免和補貼；在銀行儲戶方面，可
考慮適當降低央行基準存款利率，為銀行降低貸款利率提供空間，幫助困難企業渡過難關。
（ｗｌ）
10/02/2020 16:56
【抗疫維穩】人行馬駿：可考慮適當降準幫助困難企業渡難關
《經濟通通訊社１０日專訊》清華金融與發展研究中心主任、人行貨幣政策委員會委員馬駿
日前在中國財富管理５０人論壇組織的「新冠疫情對中國經濟和市場的影響和應對之策」的一次
網絡視頻專題會議上表示，要建立疫情利益相關方的損失分擔機制，防止損失過度集中在中小微
企業。政府方面，要增加對受疫情嚴重衝擊的小微企業的稅收減免和補貼；在銀行儲戶方面，可
考慮適當降低央行基準存款利率，為銀行降低貸款利率提供空間，幫助困難企業渡過難關。
（ｗｌ）
|生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
|興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
|FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
|生財有道10/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：港視只宜短線部署不高追
|生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】醫院藥劑師學會促港府向內地爭取加入試驗新藥
|中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】全國確診突破4萬宗908人死 超沙士全球死亡人數
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰