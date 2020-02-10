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10/02/2020 16:56

【抗疫維穩】人行馬駿：可考慮適當降準幫助困難企業渡難關

　　《經濟通通訊社１０日專訊》清華金融與發展研究中心主任、人行貨幣政策委員會委員馬駿
日前在中國財富管理５０人論壇組織的「新冠疫情對中國經濟和市場的影響和應對之策」的一次
網絡視頻專題會議上表示，要建立疫情利益相關方的損失分擔機制，防止損失過度集中在中小微
企業。政府方面，要增加對受疫情嚴重衝擊的小微企業的稅收減免和補貼；在銀行儲戶方面，可
考慮適當降低央行基準存款利率，為銀行降低貸款利率提供空間，幫助困難企業渡過難關。
（ｗｌ）

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