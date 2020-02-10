【聚焦數據】去年全國財政收入增速放緩至３﹒８％支出增８﹒１％

《經濟通通訊社１０日專訊》國家財政部公布，２０１９年，全國一般公共預算收入

１９０３８２億元（人民幣．下同），同比增長３﹒８％。其中，中央一般公共預算收入

８９３０５億元，同比增長４﹒５％；地方一般公共預算本級收入１０１０７７億元，同比增長

３﹒２％。

期內，全國稅收收入１５７９９２億元，同比增長１％；非稅收入３２３９０億元，同比增

長２０﹒２％。年內印花稅２４６３億元，同比增長１２％。其中，證券交易印花稅１２２９億

元，同比增長２５﹒８％。

２０１９年，全國一般公共預算支出２３８８７４億元，同比增長８﹒１％。其中，中央一

般公共預算本級支出３５１１５億元，同比增長６％；地方一般公共預算支出２０３７５９億元

，同比增長８﹒５％。



＊全年減稅降費超２﹒３萬億，拉動ＧＤＰ增長０﹒８個百分點＊



財政部指出，２０１９年全國財政收入比上年增長３﹒８％，其中稅收收入增長１％，增幅

較低主要是實施更大規模減稅降費政策。全年減稅降費將超過２﹒３萬億元，佔ＧＤＰ的比重超

過２％。受益最多的是製造業和小微企業，使數千萬家企業和數億人民群眾享受到了政策紅利，

有效減輕了企業負擔、增加了居民收入和消費能力、促進了企業加大研發投入、穩定投資和擴大

就業，有力支持了實體經濟特別是制造業穩定發展。

據測算，減稅降費拉動２０１９年當年ＧＤＰ增長０﹒８個百分點，拉動固定資產投資增長

０﹒５個百分點，拉動社會消費品零售總額增長１﹒１個百分點，為保持經濟總體平穩、穩中向

好的發展態勢發揮了重要作用，對推動經濟高質量發展的深層效果正在逐步顯現。（ｗｌ）

