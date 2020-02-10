【ＦＯＣＵＳ】全面復工道阻且長，供應鏈衝擊續有來

【ＦＯＣＵＳ】自武漢１月２３日封城，到國務院延長春節假期至２月２日，日曆轉眼翻到

２月１０日；假期模式一延再延的芸芸內地企業，終來到「繼續隔離抗疫」和「全面返程復工」

的分叉口。

一邊是內地新型冠狀病毒肺炎單日新增死亡病例錄９７人新高，以及日新增確診宗數難言見

頂；另一邊是岌岌可危的企業現金流，乃至製造業供應鏈；隨著內地復工進入嚴格的行政審批模

式，經濟重回正軌恐仍道阻且長，反映工業原料重型船隻運費的波羅的海海岬型運費指數

（ＢＣＩ）於負值愈跌愈深，疫情衝擊全球生產線、甚至觸發經濟衰退的風險不容忽視。



＊重型船ＢＣＩ運費指數錄歷史新低＊



時間來到內地官方默許的節後最早開工日，特斯拉、三星、ＬＧ中國工廠周一（１０日）復

工的消息，仍掩蓋不住從地方政府到相當部分企業的戰戰兢兢。

官方嚴格的復工行政審批模式，令大至鴻海、小到微企復工頻現變數；阿里、騰訊、豐田、

現代、達能等更不約而同主動宣布再延遲復工至少一周。大企業或尚有籌碼，惟社科院「企業開

工力調查」顯示，能承受１個月以上延期開工的企業得７﹒１％，即使延期兩周開工，有足夠現

金流支撐的企業亦只佔不到三分一。

復工和抗疫二者如何平衡尚待觀察，摩通已大幅下修內地首季ＧＤＰ增長預測至僅１％，其

中工業增加值及消費品零售料按年分別－４﹒２％、－３﹒４％。

中國這個世界製造業樞紐的復工挑戰，拖慢貨物裝卸甚至導致「海上浮動隔離」，已開始吹

凍全球貨運。反映工業原料（如焦煤、鐵礦砂、磷礦石）重型船隻運費的波羅的海海岬型運費指

數（ＢＣＩ），自上周三（５日）起跌至負值後，再刷新歷史新低。



＊憧憬放水發「病毒財」或過度樂觀＊



鑑於集裝箱貨運正正是全球供應鏈的重要推動者，ＢＣＩ陷入負值只是前瞻預警，更大的考

驗恐是全球供應鏈、生產線中斷。

以湖北為例，從武漢到黃石，雲集多間重量級印刷電路板（ＰＣＢ）大廠，其生產的零配件

供應蘋果、惠普、戴爾、華為、聯想等，如今貨物進出兩難，勢影響供應。即使是據報已獲准復

工的鴻海鄭州廠，傳到廠人力不到１０％，這個ｉＰｈｏｎｅ１１系列的主要生產據點，產能影

響可想而知。

中國製零配件短缺，已令現代汽車宣布暫停位於南韓的一條生產線，旗下子公司ＫＩＡ也宣

布考慮根據供應量暫緩生產；而車廠快意佳士拿同稱，可能不得不在未來兩至四周內關閉歐洲一

家工廠。

從中國到美國（高盛料首季僅增０﹒４％），再到大至全球的經濟前景，皆因新冠肺炎疫情

而蒙陰。憧憬央媽們齊開動水喉救亡、再發一筆「病毒財」的市場，是否過度樂觀？隨著第二輪

潛伏期屆滿，料快將有答案。

