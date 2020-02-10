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即市新聞

10/02/2020 10:45

《融天納地－溫天納》疫情下的瘋狂需求難持續

　　《融天納地》環球政府對新型冠狀病毒疫情一直存在兩個觀點，一個角度是疫情相對緩減，
另外角度是完全失控。不過，在香港的情況相對清晰，疫情是在擴散，市民的恐慌每日增加。過
去數日筆者接受ＣＮＢＣ、金融時報、內地央媒及本地媒體的訪問，討論疫情對資本市場的影響
，筆者認為中央政府定必繼續大力「放水」，在這大背景下，人民幣短線將面對較大的壓力。目
前新型冠狀肺炎疫情肆虐，經濟下滑壓力增大，中央政府不會坐而待斃，而人行在上周連續開展
逾萬億元人民幣逆回購增加市場流動性，料「放水」措施將陸續出台，以減緩經濟放慢步伐。中
小型民營企業的生命線危在旦夕，業務停擺，流動性斷裂，信貸能否延續？會否被抽貸？筆者估
計中央會密切關注，始終國家提到的「六穩」，極度需要平穩的內需及就業市場，若民營經濟崩
潰，形勢將極為不利。
　　如上周筆者曾討論過，筆者對股市走勢未有太悲觀，特別是資本市場看似與疫情出現脫勾，
筆者上周增經提過，２００３年沙士疫症對港股影響短暫，料是次武漢肺炎疫症亦然，故投資者
可把握機會。建議投資者買入防守性高的股份，以及網上電商及醫藥股。不過，醫藥股確實炒味
較濃，但看好國企背景的公司，指若其成功研發醫治肺炎的藥物，股價可爆升。
　　Ａ股上周一迎來鼠年首個交易日，最多急跌超過８％，其後市場回穩。港股春節後當周已經
急跌，上周開盤表現相對平穩，反彈明顯。從目前疫情發展情況看，短期難免震蕩。筆者在欄目
中曾經討論，大家都擔憂市場趨勢，回看２００３年沙士時期的Ａ股走勢，或可投射市場未來趨
勢。當年沙士疫情爆發初期影響最大。當年１月到３月沙士擴散期對市場影響整體有限，衝擊集
中在４月第４周，上證綜指單周下跌７﹒２３％。２００３年５月１２日開市之後，由於疫情數
據在長假期間明顯改善，因此衝擊基本結束，市場開始反彈。
　　縱觀目前市場形勢，資本市場看似與疫情脫勾，港股在春節後當周下挫超過１６００點在，
上周回升逾千點。市場更熱潮在疫情下相對能有所表現的股份，特別是消費者全部留在家中，消
費娛樂飲食全部轉到線上，醫藥需求亦大增。但這趨勢會否永續？筆者認為部分消費者或會長線
改變消費模式，但大部分則未必，始終人是善忘的，不易吸收教訓，故態容易復萌。此外，人們
在疫情下出現恐慌，每天買十箱即食面，搶大米搶廁紙，這種需求肯定不能持續的，只會透支未
來的需求，投資者無時無刻需要保持頭腦清醒。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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