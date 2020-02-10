《匯市一周－徐惠芳》美非農數據佳，本周鮑威爾講話或再推動美元

《匯市一周》本周，重點關注英國將公布：第四季度ＧＤＰ年率初值；美國將公布：１月消

費者物價指數年率、１月零售銷售月率、美聯儲主席將向眾議院金融服務委員會及參議員銀行委

員會就半年度貨幣政策報告發表證詞；新西蘭將發布：２月央行利率決議、央行行長召開新聞發

布會；歐元區將公布：第四季度ＧＤＰ年率終值。



＊約翰遜表示不會與歐盟結盟＊



上周五（７日）亞洲市場，澳洲央行行長表示，目前匯率處於較低水平，需要密切關注勞動

力市場，如失業率出現上升，而通脹目標又無進展，將可能實施進一步寬鬆政策，考慮量化寬鬆

政策的前提是政策利率達到０﹒２５％。澳元兌美元創下１０年新低，由於受到新型冠狀病毒疫

情持續令市場擔憂，澳元兌美元或將進一步下跌。由於市場對疫情恐慌下降，避險貨幣日圓上周

兌美元貶值，呈下跌勢頭，其後出現反彈，收報１０９﹒７６。日本經濟再生大臣表示，日本

２０１９年第四季度ＧＤＰ增速有可能較前一季度下降。日本公布１２月勞動現金收入年率為

０﹒０％，前值－０﹒１％。１２月實際現金收入年率為－０﹒９％前值－０﹒９％。１２月家

庭支出年率為－４﹒８％，前值－２﹒０％。

歐洲時段，英國與歐盟展開貿易談判出現爭執，首相約翰遜採取強硬態度，表示不會與歐盟

結盟，並已準備好按照ＷＴＯ相關條款與歐盟進行貿易，而歐盟則表示如果英國與歐盟不當結盟

，很大可能無法達成自由貿易協定，市場對雙方於２０２０年１２月３１日前達成協議感到擔憂

，或將導致英鎊大幅下跌。



＊數據顯示美國就業市場穩定＊



美市時段，美國公布１２月消費者信貸為２２０﹒５５億美元，前值１２５﹒１３億美元。

１２月批發庫存月率終值為－０﹒２％，前值－０﹒１％。１２月批發銷售月率為－０﹒７％，

前值１﹒５％修正至－０﹒９％。１月平均時薪月率為０﹒２％，前值０﹒１％。１月就業參與

率為６３﹒４％，前值６３﹒２％。１月非農就業人數變化為２２﹒５萬，前值１４﹒５萬。１

月製造業就業人數變化為－１﹒２萬，前值－１﹒２萬。美元兌加元盤內調整，趨勢向上收報

１﹒３３０２。加拿大公布１月就業參與率為６５﹒４％，前值６５﹒５％。１月就業人數人數

變化為３﹒４５萬，前值３﹒５２萬修正為２﹒７３萬。１月失業率為５﹒５％，前值５﹒６％

。美國１月非農數據強於預期，凸顯美國就業市場穩定，美元短線上升後回落，有望繼續打開上

行空間。



＊美元上周創１７周以來新高＊



美元受到避險情緒和流動性影響，上漲勢頭強勁，上周收盤創下１７周以來最高水平，今年

以來已上漲２﹒３％。本周重點關注美聯儲主席鮑威爾在議院發表的講話，或將成為推動美元進

一步走高的重要動力。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

