《金石為開－黃威》黃金需求良好，料延續區間震盪

《金石為開》新冠狀病毒疫情仍未出現拐點，不過上周初資金進入股市抄底，推動環球股指

反彈，美股連續上漲刷新歷史高點。美國１月非農報告則好壞參半，市場反應有限。周初風險情

緒的改善一度令黃金由高位連續下挫，但投資者對經濟及疫情等不確定性因素的擔憂仍對金價產

生支持。連續三個交易日的反彈之後，金價收復周內部分跌幅，全周累積下滑１﹒２％。



上周一（３日）內地股市復市重挫後，周二（４日）低開高走，逐漸企穩反彈，環球股市整

體走勢回暖。歐美市場連續４個交易日走高，美股再度刷新歷史高點。資金繼續流向美國，美債

收益率由低位反彈，美元指數走勢亦得到支持，升至近４個月高點。美股和美元的強勢表現一度

對黃金造成巨大壓力，金價於高位急挫，連續兩日下跌後曾跌穿１５５０美元，後緩慢回升。



目前而言，武漢肺炎確診人數仍在快速上升，局勢雖並未出現惡化的跡象，但依然不容樂觀

。中國政府面臨兩難境地，若復工潮開啟則可能會令疫情更不可控，但若繼續嚴控人口流動，對

經濟的負面影響將逐漸自下游向上游蔓延，並由中國擴散至全球。在這種不確定性之下，黃金仍

有良好需求支持。



另一方面，美國１月非農錄得２２﹒５萬的新增就業人口，遠超預期的１６萬人。不過失業

率升至３﹒６％，略高於預期的３﹒５％。薪資環比增長０﹒２％，遜預期的０﹒３％；同比則

增長３﹒１％，勝過預期的３﹒１％。１月就業數據整體偏好，但市場反應有限。實際上近兩個

月美國的經濟數據表現均是好壞參半，因此在股市不斷破頂的同時，投資者亦在買入黃金對沖。

１月全球黃金ＥＴＦ總持倉規模再創歷史新高，同比增加２％，錄得３１億美元的淨流入；

ＣＦＴＣ投機性淨多頭持倉也未顯著下滑。惟黃金多倉在美股出現大跌之前恐怕也難以進一步大

幅增長，因此金價暫時維持區間震盪的機會較高。



本周投資者需繼續留意肺炎疫情發展及股市反應，數據方面重點關注美國１月ＣＰＩ、零售

銷售及英國和歐元區四季度ＧＤＰ。《六福金融分析師 黃威》

