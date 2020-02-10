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即市新聞

10/02/2020 09:52

《缸邊隨筆－張嘉碩》２月２０日，市場肺炎日？

　　《缸邊隨筆》２０１８年２月８日，美股大跌，２０２０年２月２０日美股又會否因「肺炎
」而大跌？新肺炎今時未止，又為何２月２０日，會這樣特別？
　　以武漢１月２３日封城，之前有５００萬武漢人因春節回鄉，學校放假，外遊公幹，又或逃
避封城，而離開武漢，他們部分可能帶菌（事實亦如是），會將疫症擴散。國家衞健委高級別專
家組組長鍾南山先預期２月６日前後，是武漢以外地區的爆發高峰期（以１４日潛伏期計）。
　　近日鍾南山認為，要再挺多幾天；但筆者傾向看要多１４日，即到２月２０日，看武漢以外
的爆發情況，才好定論新肺炎，在社區沒有大爆發的危險，２月２０日的重要性亦由此而來。
　
＊美國市場資金又抽緊＊
　
　　在美國，金融市場犯了「缺水」症，在２月６日（哎呀！咁啱，是２月６日！）謂他們的兩
星期Ｒｅｐｏ融資（於２月２０日到期），被超額認爆，美儲局供應３００億美元Ｒｅｐｏ，申
請需求則達５７２﹒５億美元，這是自去年９月，美儲局安排Ｒｅｐｏ融資以來的第四大認爆日

　　２０１９年９月，美國金融市場缺水，隔夜息一度扯逾１０厘，美儲局立即拆出短期資金，
由一日至兩星期不等；美儲局原認為是市場資金因交稅而被抽緊，但由２０１９年９月至今市場
資金仍不斷被抽緊，美儲局便只好推出了個衡常的Ｒｅｐｏ機制，向市場投入短期資金，以解市
場的「水緊」。美儲局強調此不是ＱＥ，但市場則稱之為「不是ＱＥ的ＱＥ」；此是長話，留待
後說，重點是到２月２０日，市場要還錢予美儲局？錢從何來？一是沽貨，一是再借，這就要看
美儲局會否讓美市場一借再借。由於美儲局不想市場冧，一定會再借的，但……
　
＊市場過於樂觀要留神＊
　
　　上周美股曾大升，原因是市場受到新肺炎有新藥可醫，而之前西方醫學界認為至上周為止，
會有逾１０萬人被感染新肺炎，但實際確診者未足４萬，故美股債聞訊而大升。一般言，美股債
是會背道而馳，股升債跌，股跌債升，股債齊升，是要市場大放心才可；不過，市場就是這樣，
大放心後，可能會生悲。
　　摩根大通於２月６日出個報告，建議投資者減持，原因是，市場因新肺炎疫情，未有如預期
般差，而迭連上升，可以是過於樂觀了點，故建議減持股票，由原來的超配７％，降為只超配５
％。
　　
＊摩通建議減持原因有四＊
　
（１）市場對新肺炎疫情太樂觀；
（２）今周起中國工廠復工，未知進度如何，如進度不佳，影響環球供應鏈；
（３）美國有些機構投資者持貨太多；
（４）１個月和１年期息似回見倒掛，或示美經濟或轉差。
　
　　毫無疑問，美股近期上升，是因為美儲局再度放水逾４０００多億美元，鼓勵了不少投資機
構去加大風險投資，如果：
　
（１）今周中國工廠復工進度不理想；
（２）２月２０日時新肺炎疫情再轉惡化；
（３）２月２０日，美投資機構仍然死不悔改，要博到盡去加倉，市場一旦少了些信心，則：
　
　　２０１８年２月８日急跌１０％之役，會否重現？摩根大通憂了，你憂不憂？
　
＊Ａ股疫情股不用憂＊
　
　　在Ａ股言，有些跟疫情有關的股票就應不用太憂，關鍵是有甚麼途徑可以投資於這些Ａ股，
要請教你的經紀了。
　
　　祝閣下身、心、荷包都健康。《資深投資者　張嘉碩》

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