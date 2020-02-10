《缸邊隨筆－張嘉碩》２月２０日，市場肺炎日？

《缸邊隨筆》２０１８年２月８日，美股大跌，２０２０年２月２０日美股又會否因「肺炎

」而大跌？新肺炎今時未止，又為何２月２０日，會這樣特別？

以武漢１月２３日封城，之前有５００萬武漢人因春節回鄉，學校放假，外遊公幹，又或逃

避封城，而離開武漢，他們部分可能帶菌（事實亦如是），會將疫症擴散。國家衞健委高級別專

家組組長鍾南山先預期２月６日前後，是武漢以外地區的爆發高峰期（以１４日潛伏期計）。

近日鍾南山認為，要再挺多幾天；但筆者傾向看要多１４日，即到２月２０日，看武漢以外

的爆發情況，才好定論新肺炎，在社區沒有大爆發的危險，２月２０日的重要性亦由此而來。



＊美國市場資金又抽緊＊



在美國，金融市場犯了「缺水」症，在２月６日（哎呀！咁啱，是２月６日！）謂他們的兩

星期Ｒｅｐｏ融資（於２月２０日到期），被超額認爆，美儲局供應３００億美元Ｒｅｐｏ，申

請需求則達５７２﹒５億美元，這是自去年９月，美儲局安排Ｒｅｐｏ融資以來的第四大認爆日

。

２０１９年９月，美國金融市場缺水，隔夜息一度扯逾１０厘，美儲局立即拆出短期資金，

由一日至兩星期不等；美儲局原認為是市場資金因交稅而被抽緊，但由２０１９年９月至今市場

資金仍不斷被抽緊，美儲局便只好推出了個衡常的Ｒｅｐｏ機制，向市場投入短期資金，以解市

場的「水緊」。美儲局強調此不是ＱＥ，但市場則稱之為「不是ＱＥ的ＱＥ」；此是長話，留待

後說，重點是到２月２０日，市場要還錢予美儲局？錢從何來？一是沽貨，一是再借，這就要看

美儲局會否讓美市場一借再借。由於美儲局不想市場冧，一定會再借的，但……



＊市場過於樂觀要留神＊



上周美股曾大升，原因是市場受到新肺炎有新藥可醫，而之前西方醫學界認為至上周為止，

會有逾１０萬人被感染新肺炎，但實際確診者未足４萬，故美股債聞訊而大升。一般言，美股債

是會背道而馳，股升債跌，股跌債升，股債齊升，是要市場大放心才可；不過，市場就是這樣，

大放心後，可能會生悲。

摩根大通於２月６日出個報告，建議投資者減持，原因是，市場因新肺炎疫情，未有如預期

般差，而迭連上升，可以是過於樂觀了點，故建議減持股票，由原來的超配７％，降為只超配５

％。



＊摩通建議減持原因有四＊



（１）市場對新肺炎疫情太樂觀；

（２）今周起中國工廠復工，未知進度如何，如進度不佳，影響環球供應鏈；

（３）美國有些機構投資者持貨太多；

（４）１個月和１年期息似回見倒掛，或示美經濟或轉差。



毫無疑問，美股近期上升，是因為美儲局再度放水逾４０００多億美元，鼓勵了不少投資機

構去加大風險投資，如果：



（１）今周中國工廠復工進度不理想；

（２）２月２０日時新肺炎疫情再轉惡化；

（３）２月２０日，美投資機構仍然死不悔改，要博到盡去加倉，市場一旦少了些信心，則：



２０１８年２月８日急跌１０％之役，會否重現？摩根大通憂了，你憂不憂？



＊Ａ股疫情股不用憂＊



在Ａ股言，有些跟疫情有關的股票就應不用太憂，關鍵是有甚麼途徑可以投資於這些Ａ股，

要請教你的經紀了。



祝閣下身、心、荷包都健康。《資深投資者 張嘉碩》

