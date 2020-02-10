【武漢肺炎】鑽石公主號乘客獲全數退款，下周三結束隔離

《經濟通通訊社１０日專訊》停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號，累計確診人數增至７０人

，船上三千多人繼續海上隔離，船公司將向乘客全數退款，包括船票、機票、酒店、岸邊遠足費

用等。

日方通報世界衛生組織指，除了曾與感染者有密切接觸的人外，船上人士均可於下周三

（１９日）結束隔離。

日本當局透露，原訂二月停靠日本的１４艘外國郵輪，有１３艘取消行程。（ｃｌ）

