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10/02/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒３億人幣，買建行騰訊沽舜宇平保

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雖然隔晚美股繼續走高，但內地新型肺炎確診病例突破３萬宗
，６３６人死亡，而且有專家預期疫情未必能在夏季受控，港股經過４日的連升後，恆指反覆走
軟，今早低開１３７點後跌幅曾收窄至８３點見全日最高位２７４１０點，之後手機設備股及內
房回吐，大市反覆向下。午後港股跌幅擴大至２６９點低見２７２２４點，最終港股收報
２７４０４，跌８９點或跌０﹒３３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最多的依次是舜
宇光學（０２３８２）、中國平安（０２３１８）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交９９４﹒０８億元，較上日減少近兩成半。其中港股通成交１７５﹒５億元，佔總
成交１７﹒７％。

＊內銀股隨市向上，北水狂掃建行＊

　　內銀股隨市向上。建行微升０﹒１６％，報６﹒３２元。北水狂掃貨，淨買入９﹒１７億元

　　騰訊上周五（７日）跑贏大盤，漲０﹒６％，報４０２﹒４元；成交近６０億元，成交額繼
續排港股首位。北水繼續力撐，淨買入４﹒６１億元。
　　多隻新經濟股隨市向上，分析指由於疫症令市民不可外出，間接令與互聯網相關的企業需求
增加，美團點評漲２﹒６２％報１０１﹒９元。北水同樣捧場，淨買入近３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　９．１７　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　４．６１　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．９９　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　２．６５　
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　　１．７４　　　　　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－２．８０　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．９２　
　　李寧　　（０２３３１）　　　　　－１．２８　
　　阿里健康（００２４１）　　　　　－０．９１　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．４２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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