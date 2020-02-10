【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒３億人幣，買建行騰訊沽舜宇平保

《經濟通通訊社１０日專訊》雖然隔晚美股繼續走高，但內地新型肺炎確診病例突破３萬宗

，６３６人死亡，而且有專家預期疫情未必能在夏季受控，港股經過４日的連升後，恆指反覆走

軟，今早低開１３７點後跌幅曾收窄至８３點見全日最高位２７４１０點，之後手機設備股及內

房回吐，大市反覆向下。午後港股跌幅擴大至２６９點低見２７２２４點，最終港股收報

２７４０４，跌８９點或跌０﹒３３％。

按額度計算，北水全日淨流入３２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最多的依次是舜

宇光學（０２３８２）、中國平安（０２３１８）、李寧（０２３３１）。

主板成交９９４﹒０８億元，較上日減少近兩成半。其中港股通成交１７５﹒５億元，佔總

成交１７﹒７％。



＊內銀股隨市向上，北水狂掃建行＊



內銀股隨市向上。建行微升０﹒１６％，報６﹒３２元。北水狂掃貨，淨買入９﹒１７億元

。

騰訊上周五（７日）跑贏大盤，漲０﹒６％，報４０２﹒４元；成交近６０億元，成交額繼

續排港股首位。北水繼續力撐，淨買入４﹒６１億元。

多隻新經濟股隨市向上，分析指由於疫症令市民不可外出，間接令與互聯網相關的企業需求

增加，美團點評漲２﹒６２％報１０１﹒９元。北水同樣捧場，淨買入近３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ９．１７

騰訊控股（００７００） ４．６１

美團點評（０３６９０） ２．９９

小米集團（０１８１０） ２．６５

金山軟件（０３８８８） １．７４



淨沽出最多港股：

舜宇光學（０２３８２） －２．８０

中國平安（０２３１８） －１．９２

李寧 （０２３３１） －１．２８

阿里健康（００２４１） －０．９１

融創中國（０１９１８） －０．４２

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（ｃａ）

