《日入而息》本港零售商停業，京滬半封城，內地ＣＰＩ升破５

《今天重點》﹡衛生署指本港新增兩宗確診個案，其一曾參與火鍋聚餐；政府勸喻戲院補習

社等暫停營業，業界冀獲政府支援；政府不會封閉１８區管理，商經局正研

究本地生產口罩；美心北京樓中環及旺角分店員工確診，停業兩周

﹡莎莎（００１７８）港澳２１家分店暫停營業；佐丹奴指湖北２８間及內地

其他城市１１１家門市暫停營業至周四

﹡港各界捐逾十億予內地抗疫，當中李嘉誠基金會捐１億

﹡北京確診３３７例，迎返京高峰實施嚴格小區封閉管理；上海逾萬小區封閉

管理，重點地區來滬人員隔離１４日

﹡中國１月ＣＰＩ漲５﹒４％超預期，ＰＰＩ升０﹒１％；交銀指疫情致消費

需求減弱，料２月ＣＰＩ跌至５以內



《即日市況》﹡武漢肺炎疫情持續利淡，港股全日收跌１６２點報２７２４１點



《深滬股市》﹡上海政府稱製造業七成復工，滬指收升０﹒５％五連漲



《美元匯價》﹡關注鮑威爾會否重提加息，美匯短線高位整固；歐元最新報

１﹒０９４８╱４９，日圓最新報１０９﹒７６╱７７



《公司資訊》﹡綠葉製藥（０２１８６）抗精神病藥物在非洲部分地域獲獨家分銷及推廣

﹡康哲藥業（００８６７）回應沽空報告：不了解集團業務架構，推斷錯誤

﹡中銀香港（０２３８８）「還息不還本」措施擴至按揭保險計劃貸款

﹡冠華國際控股（００５３９）７０％內地員工已復工，料下周９０％員工復

工

﹡大成糖業（０３８８９）受疫情影響，附屬公司帝豪食品已暫停生產營運

﹡偉能集團（０１６０８）就緬甸３個發電項目與中技公司成立合資公司

﹡滿地科技（０１４００）擬將湖北及福建生產基地改為生產口罩



《國企紅籌》﹡華潤醫藥（０３３２０）獨家代理吉利德五個產品，持續深化戰略合作

﹡龍源電力（００９１６）１月發電量按年減６﹒６５％

﹡華電福新（００８１６）１月份總發電量按年跌１８﹒５％



《神州民企》﹡吉利汽車（００１７５）將在中國批量生產以Ｎ９５口罩為過濾標準汽車

﹡永達汽車（０３６６９）上海首間雷克薩斯店正式進入試運營

﹡融創中國（０１９１８）延至下周一恢復現場辦公

﹡比亞迪（０１２１１）１月汽車總銷量按年跌近４３％

﹡騰訊（００７００）企業微信服務器請求上漲逾十倍，服務超５０個行業

﹡大成生化科技（００８０９）旗下公司暫停生產營運



《中國要聞》﹡春節後首批逾１萬噸中央凍豬肉儲備投放

﹡內地長租公寓龍頭要求減免房租，業主質疑屬霸王條款

﹡四川南充現Ｈ５Ｎ６禽流感，與上月新疆天鵝疫情屬同型

﹡博鰲論壇３月２４－２７日召開，２６日開幕

﹡商務部表示近期向武漢調撥２０００噸中央儲備凍豬肉；中歐投資協定談判

進展積極

﹡上海表示加快培育原創新藥、無人配送等新模式

﹡２０２２年上海將建設成為國際數字經濟網絡重要樞紐

﹡農業農村部表示目標確保今年糧食產量超過１﹒３萬億斤

﹡去年全國財政收入增速放緩至３﹒８％支出增８﹒１％

﹡財政部表示１月發７１４８億專項債，佔提前下達額逾半

﹡中電信、中聯通、中國廣電獲准共用５Ｇ系統室內頻率



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１５７４﹒０７點



《其他消息》﹡市建局重建項目押後宣布

﹡百億抗疫基金各界別爭援助，陳茂波詢問部門度蹺出招

﹡積金局表示經歷沙士後亦能收復失地，籲毋須過慮短期波動

﹡運輸署表示牌照事務處今日起提供有限度服務

﹡商界會計師協會冀上市公司業績公布時限延至４月底

﹡香港藝術節將取消２、３月所有活動

﹡會計師公會料政府赤字１８１億，紓困預算將特事特辦

﹡滬股通額度用８９００萬元，陸股通淨流出３２﹒７億元；深股通額度全日

流走４﹒７億元，陸股通連續兩日淨流出

﹡ＡＸＡ安盛推「守護前線」醫護保障計劃，向醫護人員提供保障

﹡環電免費派發五萬口罩予市民，今天作首輪派發



《武漢肺炎》﹡辦公室復工成兩難，騰訊再延後一周，阿里未有決定

﹡亞投行將在中國投資緊急公共衛生基礎設施

﹡醫院藥劑師學會促港府向內地爭取加入試驗新藥

﹡湖北省委書記蔣超良稱確保所有在家未收治患者人數清零

﹡紅十字會總會赴武漢工作組表示堅決徹底整改

﹡葉劉葉劉淑儀稱政府研草擬法例禁口罩抬價，封關需與內地協調

﹡廣東確診病例１１５１例，廣州深圳等實施封閉式管理

﹡北京確診３３７例，迎返京高峰實施嚴格小區封閉管理

﹡香港酒店工會表示職員難以分辨旅客是否需要檢疫

﹡全國確診突破４萬宗９０８人死，超沙士全球死亡人數

﹡上海逾萬小區封閉管理，重點地區來滬人員隔離１４日

﹡上海政府表示對在滬沒有明確工作地、居住地的，勸返入滬；上海全市

１﹒３萬個小區大部分實現「封閉式管理」；上海繼續停運省際客運，國際

郵輪全部停航

﹡鑽石公主號乘客獲全數退款，下周三結束隔離；「鑽石公主號」郵輪新增逾

６０人確診新型冠狀病毒

﹡傳染病專科醫生曾祈殷稱打邊爐屬高危活動

﹡鍾南山新論文指個別潛伏期逾三周，死亡率約２﹒７％

﹡內地開發新冠病毒疫苗啟動物試驗，最快４月進入臨床

﹡港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案，涉及２０００人

﹡河南一醫院副院長過卡點拒戴口罩被停職

﹡台灣明日起暫停港澳人士來台，留學生同受影響

﹡外交部表示已有２７名在華外國人確診，兩人死亡

﹡商務部表示沒理由採取對國際貿易進行干預的措施

﹡房屋署表示駿洋邨適合改作檢疫中心，表明入伙日期未定

﹡陳肇始稱９人無嚴守強制檢疫令，向其中２人發通輯令；陳肇始強烈勸喻戲

院和卡拉ＯＫ等暫停營業

﹡衞生署表示本港新增兩宗確診個案，其一曾參與火鍋聚餐

﹡港各界捐逾１０億予內地抗疫，當中李嘉誠基金會捐１億

﹡人行馬駿稱可考慮適當降準幫助困難企業渡難關

﹡習近平在京調研指導新冠肺炎疫情防控工作

﹡莎莎（００１７８）港澳２１家分店暫停營業

﹡永明金融推出第二輪「新型冠狀病毒感染」新措施

﹡住建部表示通過設施改造等方式全力保障疫情救治需要

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