《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２７６．８２ 升１７４．３１點╱０．６０％
標普５００ ３３５２．０９ 升 ２４．３８點╱０．７３％
納斯達克 ９６２８．３９ 升１０７．８８點╱１．１３％
倫敦富時１００ ７４４６．８８ 跌 １９．８２點╱０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３４９４．０３ 跌 １９．７８點╱０．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１５．６７ 跌 １４．０８點╱０．２３％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．７７，歐元兌美元１．０９１０
11/02/2020 07:46
《日出而作》美股全線上升，油價繼續受壓，美元上揚
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２７６．８２ 升１７４．３１點╱０．６０％
標普５００ ３３５２．０９ 升 ２４．３８點╱０．７３％
納斯達克 ９６２８．３９ 升１０７．８８點╱１．１３％
倫敦富時１００ ７４４６．８８ 跌 １９．８２點╱０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３４９４．０３ 跌 １９．７８點╱０．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１５．６７ 跌 １４．０８點╱０．２３％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．７７，歐元兌美元１．０９１０
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