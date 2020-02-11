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即市新聞

11/02/2020 07:46

《日出而作》美股全線上升，油價繼續受壓，美元上揚

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９２７６．８２　升１７４．３１點╱０．６０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３５２．０９　升　２４．３８點╱０．７３％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９６２８．３９　升１０７．８８點╱１．１３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４４６．８８　跌　１９．８２點╱０．２７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４９４．０３　跌　１９．７８點╱０．１５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０１５．６７　跌　１４．０８點╱０．２３％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．７７，歐元兌美元１．０９１０

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