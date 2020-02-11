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11/02/2020 11:05

【武漢肺炎】大和下調三大內地航空股目標價，武漢肺炎疫情影響

　　《經濟通通訊社１１日專訊》大和發表研究報告指，在評估武漢肺炎疫情的影響後，認為疫
情將會逐步改善，指現時疫情擴散有下降的跡象，部分航空股現時估值已反映其部分負面因素，
該行下調三大內地航空股目標價，當中南航（０１０５５）（滬：６０００２９）目標價由
６﹒２元下調至５﹒６元，而東航（００６７０）（滬：６００１１５）則由４﹒９元降至
４﹒６元，兩家公司均重申「買入」評級，而國航（００７５３）（滬：６０１１１１）由
８﹒３元降至７﹒３元，維持「優於大市」評級。
　　大和指，南航受武漢肺炎爆發的影響未完全反映，但認為根據２００３年沙士的經驗，預期
將會有更多政策來支持航空業界，這些政策將成其股價的正面催化劑，隨著今年載客需求走軟，
下調東航２０２０年至２０２１年的每股盈利預測５８％－８５％。
　　大和續指，今年東航的載客量有潛在的下行空間，下調東航２０２０年至２０２１年的每股
盈利預測２８％至８４％，預期當疫情受控，旅客人數將會強烈復甦，亦指不排除世衛對中國發
出旅遊警告的可能，但認為現時旅遊氣氛走軟，旅遊警告影響有限。
　　大和表示，下調國航２０２０年至２０２１年的每股盈利預測７８％至８７％，隨著中國各
地對旅遊發出不同程度的限制，雖然預期國航今年第二季的載客量將會復甦，但料國際航線的壓
力將會一直持續至其他國家取消對中國的旅遊禁令，並指國航對人民幣貶值的敏感度不大。
（ｂｎ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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