【武漢肺炎】大和：疫情有轉捩點籲買汽車股，看好吉汽及廣汽等股

《經濟通通訊社１１日專訊》大和發表研究報告指，內地武漢肺炎近期新感染宗數有所下降

，且大多數集中在湖北省，相信已出現首個轉捩點，未來進一步的政策支持將有利市場情緒，該

行認為目前正介乎投資的第二或第三階段，因此次序看好吉利汽車（００１７５）、廣汽集團

（０２２３８）、永達汽車（０３６６９）及中國民航信息（００６９６），均予其「買入」評

級。

大和稱，中國政府在過去數天已公布不同的政策，以支持企業抗疫，除目前已公布的下調增

值稅及免徵民航發展基金外，預期中國仍會推出更多優惠措施，包括降低航空公司降落費等。惟

該行預料，汽車行業不會有其他重大刺激措施推出。

大和續指，由於新感染宗數下降較預期早，相信未來一至兩周投資第二階段及第三階段或會

開始重疊，因此建設長期投資者可挑選情緒復甦的汽車股；至於尋求潛在強勁反彈及回報，則推

薦航空股，如國泰航空（００２９３）及中國南方航空（０１０５５）。（ｙｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

