《油金掠影》中國需求疲弱油跌至１３個月低，疫情憂慮再推高金價

《經濟通通訊社１１日專訊》因中國在新型肺炎疫情爆發後原油需求大減，加上市場關注俄

羅斯會否支持進一步減產，油價周一（１０日）下跌至２０１８年１２月以來最低水平。

布蘭特原油期貨下跌１﹒２０美元或２﹒２％，報每桶５３﹒２７美元，為２０１８年１２

月以來的最低。美國原油期貨下跌０﹒７５美元或１﹒５％，收報４９﹒５７美元，為２０１９

年１月以來最低水平。

中國是現時最大的石油進口國，自新型肺炎疫情爆發以來，油價已較１月高位下挫逾

２５％，美國原油亦回落到５０美元水平以下。

有分析師在報告上稱，石油市場將繼續因疫情受壓，而這場危機已使中國交通和製造業幾乎

停滯。

與此同時，布蘭特原油與美國原油近月合約的溢價降至２０１９年８月以來的最低水平。



＊金價升至一周最高水平＊



新型肺炎疫情死亡病例不斷攀升，市場愈發擔憂疫情對經濟的衝擊，並尋求避險資產，金價

周一升至一周最高水平。

現貨金上漲０﹒４％，報每盎司１５７５﹒７１美元，盤中觸及２月４日以來最高水平

１５７６﹒７６美元。美國期金收漲０﹒４％，報每盎司１５７９﹒５０美元。

目前，新型肺炎的死亡病例已超過２００３年的非典疫情，世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，

中國以外的病例數量可能只是冰山一角。

不過，美元指數攀升至四個月高位，美元的避險漲幅限制金價上漲。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾將從周二開始連續兩天在美國國會發表講話，市場特別關注其

有關新冠疫情的評論。

其他貴金屬，鈀金攀升１﹒２％，報每盎司２３４３﹒８９美元；白銀上升０﹒８％，報每

盎司１７﹒８１美元；鉑金下跌０﹒３％，報每盎司９６２﹒０４美元。（ｆｚ）

