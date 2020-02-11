  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2020 07:50

《油金掠影》中國需求疲弱油跌至１３個月低，疫情憂慮再推高金價

　　《經濟通通訊社１１日專訊》因中國在新型肺炎疫情爆發後原油需求大減，加上市場關注俄
羅斯會否支持進一步減產，油價周一（１０日）下跌至２０１８年１２月以來最低水平。
　　布蘭特原油期貨下跌１﹒２０美元或２﹒２％，報每桶５３﹒２７美元，為２０１８年１２
月以來的最低。美國原油期貨下跌０﹒７５美元或１﹒５％，收報４９﹒５７美元，為２０１９
年１月以來最低水平。
　　中國是現時最大的石油進口國，自新型肺炎疫情爆發以來，油價已較１月高位下挫逾
２５％，美國原油亦回落到５０美元水平以下。
　　有分析師在報告上稱，石油市場將繼續因疫情受壓，而這場危機已使中國交通和製造業幾乎
停滯。
　　與此同時，布蘭特原油與美國原油近月合約的溢價降至２０１９年８月以來的最低水平。
　　
＊金價升至一周最高水平＊

　　新型肺炎疫情死亡病例不斷攀升，市場愈發擔憂疫情對經濟的衝擊，並尋求避險資產，金價
周一升至一周最高水平。
　　現貨金上漲０﹒４％，報每盎司１５７５﹒７１美元，盤中觸及２月４日以來最高水平
１５７６﹒７６美元。美國期金收漲０﹒４％，報每盎司１５７９﹒５０美元。
　　目前，新型肺炎的死亡病例已超過２００３年的非典疫情，世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，
中國以外的病例數量可能只是冰山一角。
　　不過，美元指數攀升至四個月高位，美元的避險漲幅限制金價上漲。
　　另外，美國聯儲局主席鮑威爾將從周二開始連續兩天在美國國會發表講話，市場特別關注其
有關新冠疫情的評論。
　　其他貴金屬，鈀金攀升１﹒２％，報每盎司２３４３﹒８９美元；白銀上升０﹒８％，報每
盎司１７﹒８１美元；鉑金下跌０﹒３％，報每盎司９６２﹒０４美元。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金