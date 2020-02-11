《運籌帷幄－梁業豪》正股或較股證吸引

《運籌帷幄》炒賣股票跟炒賣期指不同，我們不宜集中參考即市圖上的技術分析指標，雖則

參考小時圖上的形態還可以。除一般技術分析工具外，本人只會運用波浪理論、四度空間、神奇

數字和趨向線，其餘的工具都很少採用。若所選的投資對象為認股權證，大家應同時分析其正股

的表現，研究應買入股票還是認股權證。認股權證很多時會較其正股早一步開始上升，但大家若

見累積升幅已過大，改為買入正股也許會更為花算。訂好選股準則，雖仍未能保證我們最後能選

出最佳炒賣對象，結果亦應相差不遠。能選出最具投資價值的股票，投資的勝算自然高於別人。

波浪理論除可幫助分析大市外，亦可應用於個別股票的日線圖、周線圖和月線圖上。選定短

炒對象後，我們可先行找出日線圖上的首選數浪方式，再按當時股價正處於那一個浪，來決定是

否值得入市買貨。３浪是最理想的，１浪和５浪次之。如各位欲博ｂ浪反彈，則行事須十分小心

。首選數浪方式若遭否定，應立即被撤換，以次選數浪方式頂上。波浪理論讓投資者可就短期後

市先作出假設，然後才按這這個發展模式，釐定入市圖利的策略。很多投資者並不明白波浪理論

的真正運用方法，只懂一成不變地依照首選數浪方式所指示的後市方向持倉圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

