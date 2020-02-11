吉利擬合併沃爾沃刺激股價，港股高開２７２點報２７５１４點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股再度破頂，而今早亞洲市場表現升跌不一，港股方面

今早高開近三百點，其中吉利（００１７５）股價表現出眾，吉利公布正在與沃爾沃汽車ＡＢ公

司的管理層進行初步討論，以探討通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性，刺激股價高開近

９％；而部分重磅股亦見反彈，帶動大市氣氛，騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）升逾

１％。恆生指數開報２７５１４點，升２７２點或升１﹒００％，主板成交３２﹒３１億元。國

企指數報１０７５６點，升１０１點或升０﹒９６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１７％，報５８﹒２元；港交所

（００３８８）升０﹒６％，報２７０元；騰訊（００７００）升１﹒１％，報４０５元；中移

動（００９４１）升０﹒８２％，報６７﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒４５％，報８

０﹒３元。



恆指開市十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １４﹒８８元 升８﹒６１％

中信股份（００２６７） ９﹒４０元 升２﹒１７％

領展 （００８２３） ８０﹒８０元 升２﹒０８％

港鐵公司（０００６６） ４５﹒５０元 升２﹒０２％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒４０元 升１﹒８６％



中生製藥（０１１７７） １１﹒４６元 升１﹒７８％

信和置業（０００８３） １１﹒００元 升１﹒４８％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒３０元 升１﹒４５％

金沙中國（０１９２８） ３８﹒８０元 升１﹒４４％

中國神華（０１０８８） １４﹒４８元 升１﹒４０％

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