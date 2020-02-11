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即市新聞

11/02/2020 09:22

吉利擬合併沃爾沃刺激股價，港股高開２７２點報２７５１４點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股再度破頂，而今早亞洲市場表現升跌不一，港股方面
今早高開近三百點，其中吉利（００１７５）股價表現出眾，吉利公布正在與沃爾沃汽車ＡＢ公
司的管理層進行初步討論，以探討通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性，刺激股價高開近
９％；而部分重磅股亦見反彈，帶動大市氣氛，騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）升逾
１％。恆生指數開報２７５１４點，升２７２點或升１﹒００％，主板成交３２﹒３１億元。國
企指數報１０７５６點，升１０１點或升０﹒９６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１７％，報５８﹒２元；港交所
（００３８８）升０﹒６％，報２７０元；騰訊（００７００）升１﹒１％，報４０５元；中移
動（００９４１）升０﹒８２％，報６７﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒４５％，報８
０﹒３元。
　
　　恆指開市十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒８８元　　　升８﹒６１％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒４０元　　　升２﹒１７％
　　領展　　（００８２３）　　８０﹒８０元　　　升２﹒０８％
　　港鐵公司（０００６６）　　４５﹒５０元　　　升２﹒０２％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒４０元　　　升１﹒８６％

　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒４６元　　　升１﹒７８％
　　信和置業（０００８３）　　１１﹒００元　　　升１﹒４８％
　　友邦保險（０１２９９）　　８０﹒３０元　　　升１﹒４５％
　　金沙中國（０１９２８）　　３８﹒８０元　　　升１﹒４４％
　　中國神華（０１０８８）　　１４﹒４８元　　　升１﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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