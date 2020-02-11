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即市新聞

11/02/2020 16:50

《盤後部署》港股抽升未能穩守５０天線，明日低開機會頗大

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股受科技股帶動造好，惟中國疫情嚴重，全國死亡人數
突破千人，但未有影響投資氣氛，港股今早仍然能發力高開，重磅股騰訊（００７００）及友邦
（０１２９９）撐起大市氣氛，而吉利（００１７５）更升近６％，為升幅最大藍籌。公司正與
沃爾沃汽車商討就業務合併進行重組的可能性，帶動大市上揚。港股午後逐步抽升，企穩５０天
線（２７５８７點），並貼近俗稱「牛熊線」的２５０天線（２７６８８點），但最終未能穩守
，恆生指數收報２７５８３點，升３４２點或升１﹒２６％，主板成交１１１０﹒１５億元。國
企指數報１０８０８點，升１５４點或升１﹒４５％。
　　內地Ａ股輕微靠穩，上證綜合指數報２９０１點，升１１點或升０﹒３９％；深證成份指數
報１０７６８點，升４０點或升０﹒３７％。兩市合共成交７８６０﹒２６億元人民幣。

＊歐盟提高脫歐談判要求惹憂慮＊

　　英國與歐盟的脫歐談判引起全球關注，惟在談判之前歐盟各國卻提高了談判要求。據外媒報
道指，歐盟各國政府現時希望迫使英國，即使歐盟將來改變規則，在國家援助等領域下，英國繼
續遵守歐盟規則，他們還希望整個協議取決於英國承諾遵守《歐洲人權公約》。據報英國首相約
翰遜目前已拒絕相關要求，並稱會擺脫歐盟的規矩，如果雙方無法達成協議，英國將於１２月前
退出歐盟，並按世貿的條款進行貿易。有分析擔心，「硬脫歐」將會影響英國與歐盟之間的勞動
力外，更有機會令多間企業設置於英國的總部撤離，包括一些金融和證券公司，影響全球經濟。
　　另一方面，全球股票市場同樣關注美國息口問題，因目前聯儲各官員對息口看法不一。費城
聯儲主席Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｈａｒｋｅｒ表示，由於經濟增長處於良好狀態，相信今年美國經濟
增長達２％，而失業率在未來幾年都保持在４％以下。他認為目前應該保持穩定利率一段時間，
然後再採取其他手段。Ｈａｒｋｅｒ一直不支持聯儲減息，他指出低息時代可能令更多屋主為自
己的按揭再加按，雖然有機會刺激消費，但同樣減息帶來不力影響拖累經濟，令投資者所承擔的
風險更大。

＊港股無原因抽升應當心，或回試２７２００＊

　　港股今日突然發力向上，挑戰５０天線並貼近牛熊線，惟目前市場缺乏利好消息，突然抽高
不排除是「國家隊」再度進場所致，目前大市未見牛市氣勢，明日再度回吐機會頗大，並有機會
打落２７２００點關口，投資者可考慮小注開淡為主，相信二萬七是一個有力的支持位。相信很
多手遊的收入相關數據將會在近期出爐，可能成為部分手遊股炒起的主因，投資者可留意相關板
塊，或是其中一個不錯的選擇。（ｕｌ）

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