  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2020 10:24

【朝鮮局勢】傳總統大選前不存在美朝峰會，北韓或違反聯合國制裁

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據美國有線電視新聞引述知情人士報道指，美國總統特朗普對
幕僚表示，在１１月美國總統大選前，不想與北韓領導人金正恩再次舉行峰會，消息更指美朝談
判已死。
　　另外據路透社引述聯合國秘密報告透露，北韓上年繼續推進核子及彈道導彈計劃，違反聯合
國制裁舉措。
　　報告亦指，北韓亦在中國船隻幫助下，違法進口精煉石油，並出口約３﹒７億美元煤炭，預
計這份長達６７頁的報告將於下個月公布。
　　據聯合國成員國觀察員表示，這些船隻將煤炭直接運往中國杭州灣三個港口，以及長江沿岸
多個設施。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】普華永道料疫情將拖累今年中國經濟增速降至5.2%
國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金