【朝鮮局勢】傳總統大選前不存在美朝峰會，北韓或違反聯合國制裁

《經濟通通訊社１１日專訊》據美國有線電視新聞引述知情人士報道指，美國總統特朗普對

幕僚表示，在１１月美國總統大選前，不想與北韓領導人金正恩再次舉行峰會，消息更指美朝談

判已死。

另外據路透社引述聯合國秘密報告透露，北韓上年繼續推進核子及彈道導彈計劃，違反聯合

國制裁舉措。

報告亦指，北韓亦在中國船隻幫助下，違法進口精煉石油，並出口約３﹒７億美元煤炭，預

計這份長達６７頁的報告將於下個月公布。

據聯合國成員國觀察員表示，這些船隻將煤炭直接運往中國杭州灣三個港口，以及長江沿岸

多個設施。（ａｌ）

