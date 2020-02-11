《經濟通通訊社１１日專訊》據美國有線電視新聞引述知情人士報道指，美國總統特朗普對
幕僚表示，在１１月美國總統大選前，不想與北韓領導人金正恩再次舉行峰會，消息更指美朝談
判已死。
另外據路透社引述聯合國秘密報告透露，北韓上年繼續推進核子及彈道導彈計劃，違反聯合
國制裁舉措。
報告亦指，北韓亦在中國船隻幫助下，違法進口精煉石油，並出口約３﹒７億美元煤炭，預
計這份長達６７頁的報告將於下個月公布。
據聯合國成員國觀察員表示，這些船隻將煤炭直接運往中國杭州灣三個港口，以及長江沿岸
多個設施。（ａｌ）
11/02/2020 10:24
【朝鮮局勢】傳總統大選前不存在美朝峰會，北韓或違反聯合國制裁
《經濟通通訊社１１日專訊》據美國有線電視新聞引述知情人士報道指，美國總統特朗普對
幕僚表示，在１１月美國總統大選前，不想與北韓領導人金正恩再次舉行峰會，消息更指美朝談
判已死。
另外據路透社引述聯合國秘密報告透露，北韓上年繼續推進核子及彈道導彈計劃，違反聯合
國制裁舉措。
報告亦指，北韓亦在中國船隻幫助下，違法進口精煉石油，並出口約３﹒７億美元煤炭，預
計這份長達６７頁的報告將於下個月公布。
據聯合國成員國觀察員表示，這些船隻將煤炭直接運往中國杭州灣三個港口，以及長江沿岸
多個設施。（ａｌ）
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