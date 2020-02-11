【英國脫歐】英國將在邊境對歐盟商品實施進口管制

《經濟通通訊社１１日專訊》英國蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩周一（１０日）表示，

英國計劃在今年底脫歐過渡期結束後，在邊境對歐盟商品實施進口管制。

他強調，英國將脫離單一市場及關稅同盟，故英國必須做好準備，迎接海關及監管檢查，

不打算重新推出為硬脫歐制定的改善物流計劃，企業將有時間作準備。

英國政府就表示，所有進出口貿易都受平等對待，英國和歐盟的貿易必須提交報關單，並接

受貨物檢查，強調實施邊境管控可以確保徵收正確的關稅，並保證邊境安全。（ａｌ）

