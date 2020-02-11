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即市新聞

11/02/2020 17:32

《台股攻略－馮偉明》台股指數回升８９點

　　《台股攻略》昨晚（１０日）美股四大指數齊揚，帶動台股今日開高走高，收市報
１１６６４點，升８９點，成交金額為新台幣１２０７億元。
　　指數成分股方面，台積電反彈升超過１％，股價開高震盪，鴻海升近０﹒８％；股王大立光
表現相對弱勢，開低走低，跌破新台幣４７００元大關，跌超過１％。金融指標方面，國泰金、
富邦金及開發金表現不俗。被動元件股方面，國巨帶頭攀升，收新台幣４３７元，升４﹒４２％
，華新科收新台幣２４１元，升５﹒４７％，禾伸堂收新台幣１１２﹒５元，升３﹒６９％。由
於中國廠區陸續復工，印刷電路板ＰＣＢ板塊強勢反彈，華通及南電升停板，台表科、瀚宇博及
燿華表現不俗，受惠５Ｇ及３Ｄ感測商機帶動，砷化鎵板塊走揚，穩懋、全新、宏捷科、ＩＥＴ
─ＫＹ及環宇─ＫＹ亦有資金追捧。
　　防疫概念股表現弱勢，雖然疫情持續，但恆大及亞諾法仍跌超過４％，康那香、杏輝、花仙
子及南六處於調整狀態。另外，汽車及造紙板塊亦表現弱勢。
　　大市指數仍於１１６００點附近波動，新型肺炎疫情的後續發展及中國內地廠房的復工情況
仍是影響台股的重要因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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