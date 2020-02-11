《台股攻略－馮偉明》台股指數回升８９點

《台股攻略》昨晚（１０日）美股四大指數齊揚，帶動台股今日開高走高，收市報

１１６６４點，升８９點，成交金額為新台幣１２０７億元。

指數成分股方面，台積電反彈升超過１％，股價開高震盪，鴻海升近０﹒８％；股王大立光

表現相對弱勢，開低走低，跌破新台幣４７００元大關，跌超過１％。金融指標方面，國泰金、

富邦金及開發金表現不俗。被動元件股方面，國巨帶頭攀升，收新台幣４３７元，升４﹒４２％

，華新科收新台幣２４１元，升５﹒４７％，禾伸堂收新台幣１１２﹒５元，升３﹒６９％。由

於中國廠區陸續復工，印刷電路板ＰＣＢ板塊強勢反彈，華通及南電升停板，台表科、瀚宇博及

燿華表現不俗，受惠５Ｇ及３Ｄ感測商機帶動，砷化鎵板塊走揚，穩懋、全新、宏捷科、ＩＥＴ

─ＫＹ及環宇─ＫＹ亦有資金追捧。

防疫概念股表現弱勢，雖然疫情持續，但恆大及亞諾法仍跌超過４％，康那香、杏輝、花仙

子及南六處於調整狀態。另外，汽車及造紙板塊亦表現弱勢。

大市指數仍於１１６００點附近波動，新型肺炎疫情的後續發展及中國內地廠房的復工情況

仍是影響台股的重要因素。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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